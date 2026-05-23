В Уфе открылся центральный офис волонтерского штаба имени Шаймуратова

На данный момент в регионе действует 71 штаб. Все они работают на базе местных отделений партии «Единая Россия».

«А теперь у всех „шаймуратовцев“ появился общий дом. Центральный офис волонтерского штаба открылся в Уфе, — рассказал Радий Хабиров. — Здесь рады всем — и добровольцам, и нашим бойцам, и их семьям. Будем проводить мероприятия, участники СВО смогут получить психологическую, юридическую и иную помощь. Сюда же можно привозить гуманитарную помощь — первые посылки для военнослужащих уже начали поступать из разных городов и районов республики».

Сейчас волонтерский штаб имени Минигали Шаймуратова объединяет более 20 тысяч человек. Это неравнодушные люди самого разного возраста, профессий и социального статуса. После работы и учебы они вместе плетут маскировочные сети, заливают окопные свечи, формируют гумконвои, помогают родным и близким бойцов СВО.

Офис штаба работает ежедневно с 9 до 18 часов по адресу: Уфа, ул. Революционная, 55, пом. 105.

Телефон горячей линии: 8-800-20-18-903.

Ранее в Уфе прошел благотворительный концерт в поддержку участников СВО, сообщал Башинформ.