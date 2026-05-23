В Уфе прошел благотворительный концерт в поддержку участников СВО

Как рассказала «Башинформу» Альбина Афлятунова, идея провести концерт возникла давно. Активисток — уроженок района, занимающихся сбором гуманитарной помощи для воинов, — поддержали неравнодушные земляки.

— На первое организационное собрание мы пригласили известных артистов: народного артиста РФ Хурматуллу Утяшева, заслуженного артиста РБ Фаниса Рахметова, тележурналиста Закира Шарипова и членов нашей организации — всего восемь человек. Мы и стали главными организаторами концерта. Связались со многими артистами, и почти все нас поддержали. Мы даже не подозревали, что Хайбуллинский район так богат талантами, — поделилась руководитель «Канифа юлы».

В итоге была разработана насыщенная программа с участием ярких звёзд Башкортостана. На сцену вышли Хурматулла Утяшев, Фанис Рахметов, Саид Билалов, Ямиль Баймурзин, Эмиль Абдрахманов, Айгиз Килдебаев, а также народный артист республики Расуль Карабулатов. Своим искусством порадовали танцоры из Стерлитамакского театра танца Рим Аскаров и Алия Арасланова, солист ансамбля имени Ф. Гаскарова Ильгам Идрисов, артисты ансамбля «Аманат» Газиз Кужин, Арслан Турупкулов, кураисты Ишмурат Ильбаков, Радиф Бухарбаев, Азамат Илимбетов. Всего в концерте приняли участие 35 артистов.