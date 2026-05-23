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19:12 (UTC+5), 22 Мая 2026

В Уфе прошел благотворительный концерт в поддержку участников СВО

В Уфе состоялся благотворительный концерт «Тамырҙарым Хәйбулланан» («Мои корни — из Хайбуллы»), ставший одним из ярких событий патриотической акции «Мы вместе». Инициативу поддержали многие артисты – выходцы района, а организатором выступила общественная организация «Канифа юлы».

Фото: личная страница Рустама Шарипова | ВКонтакте
Лейла Аралбаева

Как рассказала «Башинформу» Альбина Афлятунова, идея провести концерт возникла давно. Активисток — уроженок района, занимающихся сбором гуманитарной помощи для воинов, — поддержали неравнодушные земляки.

— На первое организационное собрание мы пригласили известных артистов: народного артиста РФ Хурматуллу Утяшева, заслуженного артиста РБ Фаниса Рахметова, тележурналиста Закира Шарипова и членов нашей организации — всего восемь человек. Мы и стали главными организаторами концерта. Связались со многими артистами, и почти все нас поддержали. Мы даже не подозревали, что Хайбуллинский район так богат талантами, — поделилась руководитель «Канифа юлы».

В итоге была разработана насыщенная программа с участием ярких звёзд Башкортостана. На сцену вышли Хурматулла Утяшев, Фанис Рахметов, Саид Билалов, Ямиль Баймурзин, Эмиль Абдрахманов, Айгиз Килдебаев, а также народный артист республики Расуль Карабулатов. Своим искусством порадовали танцоры из Стерлитамакского театра танца Рим Аскаров и Алия Арасланова, солист ансамбля имени Ф. Гаскарова Ильгам Идрисов, артисты ансамбля «Аманат» Газиз Кужин, Арслан Турупкулов, кураисты Ишмурат Ильбаков, Радиф Бухарбаев, Азамат Илимбетов. Всего в концерте приняли участие 35 артистов.

оргкомитет предоставлено Башинформу
оргкомитет предоставлено Башинформу
оргкомитет предоставлено Башинформу
оргкомитет предоставлено Башинформу
оргкомитет предоставлено Башинформу
Фото: оргкомитет | предоставлено Башинформу
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В администрации Хайбуллинского района отметили, что подобное мероприятие проводится впервые без прямого участия и финансовой помощи самого района. Однако районные власти не остались в стороне: они организовали участие в выставке-ярмарке волонтёрских организаций. Перед зданием филармонии свою работу представили Благотворительный фонд «Мы вместе – сила», волонтёрские группы «Родной тыл», «Волонтёры Хайбуллы» и республиканское движение «Шьём и вяжем для наших. Башкортостан». В фойе была развёрнута выставка уфимских мастеров — выходцев из Хайбуллинского района.

На концерте волонтерам района было оказано особое внимание – их пригласили на сцену. Благодарность волонтёрские организации получили от военного полка «Башкортостан». За активное участие и значимый вклад в общее дело они были отмечены благодарственными письмами. Награды передала волонтёрам радиожурналист Динара Сафина, поддерживающая тесную связь с бойцами. Также собравшихся поздравил депутат Государственной думы РФ Зариф Байгускаров и депутат Госсобрания – Курултая РБ Ильнур Салихов.

Особым и очень трогательным моментом стало выступление народного поэта Республики Башкортостан Кадима Аралбая. Он прочитал специально написанное по этому случаю стихотворение, посвящённое землякам.

личная страница Рустама Шарипова ВКонтакте
личная страница Рустама Шарипова ВКонтакте
личная страница Рустама Шарипова ВКонтакте
личная страница Рустама Шарипова ВКонтакте
личная страница Рустама Шарипова ВКонтакте
Фото: личная страница Рустама Шарипова | ВКонтакте
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Концертная программа получилась очень яркой, эмоциональной. Было место и юмору, и слезам. Каждый номер зрители встречали бурными овациями, искренне поддерживая своих земляков. Мероприятие наглядно показало, насколько богат район талантами и творческими людьми, способными дарить радость и вдохновение.

Все вырученные от концерта средства переданы в район волонтерским организациям, они уже сами решат, в каком виде будет направлена помощь бойцам-землякам, находящимся на передовой. Эта встреча стала ярким свидетельством единства и крепкой связи земляков со своей малой родиной, показав, что даже на расстоянии любовь и забота о родном крае остаются неизменными.

«Сегодня мы стали почётными гостями замечательного благотворительного концерта, организованного нашими земляками, которые живут в Уфе, — написал глава Хайбуллинского района Рустам Шарипов. — По их инициативе было проведено это мероприятие, а все собранные средства будут направлены на поддержку участников СВО из Хайбуллинского района. Яркие и талантливые выступления наших земляков стали настоящим украшением вечера. Также гостей порадовали разнообразные выставки, которые дополнили атмосферу праздника. В очередной раз мы убедились, насколько богата наша земля талантами. Мы искренне рады, что наши земляки не забывают малую родину и активно участвуют в жизни родного края. Пусть эти крепкие связи сохранятся и приумножатся в будущем. Огромная благодарность всем, кто стал частью этого замечательного события!»

оргкомитет предоставлено Башинформу
оргкомитет предоставлено Башинформу
оргкомитет предоставлено Башинформу
оргкомитет предоставлено Башинформу
оргкомитет предоставлено Башинформу
оргкомитет предоставлено Башинформу
оргкомитет предоставлено Башинформу
оргкомитет предоставлено Башинформу
оргкомитет предоставлено Башинформу
Фото: оргкомитет | предоставлено Башинформу
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