В Уфе прошел благотворительный концерт в поддержку участников СВО

Как рассказала «Башинформу» Альбина Афлятунова, идея провести концерт возникла давно. Активисток — уроженок района, занимающихся сбором гуманитарной помощи для воинов, — поддержали неравнодушные земляки.
— На первое организационное собрание мы пригласили известных артистов: народного артиста РФ Хурматуллу Утяшева, заслуженного артиста РБ Фаниса Рахметова, тележурналиста Закира Шарипова и членов нашей организации — всего восемь человек. Мы и стали главными организаторами концерта. Связались со многими артистами, и почти все нас поддержали. Мы даже не подозревали, что Хайбуллинский район так богат талантами, — поделилась руководитель «Канифа юлы».
В итоге была разработана насыщенная программа с участием ярких звёзд Башкортостана. На сцену вышли Хурматулла Утяшев, Фанис Рахметов, Саид Билалов, Ямиль Баймурзин, Эмиль Абдрахманов, Айгиз Килдебаев, а также народный артист республики Расуль Карабулатов. Своим искусством порадовали танцоры из Стерлитамакского театра танца Рим Аскаров и Алия Арасланова, солист ансамбля имени Ф. Гаскарова Ильгам Идрисов, артисты ансамбля «Аманат» Газиз Кужин, Арслан Турупкулов, кураисты Ишмурат Ильбаков, Радиф Бухарбаев, Азамат Илимбетов. Всего в концерте приняли участие 35 артистов.
В администрации Хайбуллинского района отметили, что подобное мероприятие проводится впервые без прямого участия и финансовой помощи самого района. Однако районные власти не остались в стороне: они организовали участие в выставке-ярмарке волонтёрских организаций. Перед зданием филармонии свою работу представили Благотворительный фонд «Мы вместе – сила», волонтёрские группы «Родной тыл», «Волонтёры Хайбуллы» и республиканское движение «Шьём и вяжем для наших. Башкортостан». В фойе была развёрнута выставка уфимских мастеров — выходцев из Хайбуллинского района.
На концерте волонтерам района было оказано особое внимание – их пригласили на сцену. Благодарность волонтёрские организации получили от военного полка «Башкортостан». За активное участие и значимый вклад в общее дело они были отмечены благодарственными письмами. Награды передала волонтёрам радиожурналист Динара Сафина, поддерживающая тесную связь с бойцами. Также собравшихся поздравил депутат Государственной думы РФ Зариф Байгускаров и депутат Госсобрания – Курултая РБ Ильнур Салихов.
Особым и очень трогательным моментом стало выступление народного поэта Республики Башкортостан Кадима Аралбая. Он прочитал специально написанное по этому случаю стихотворение, посвящённое землякам.
Концертная программа получилась очень яркой, эмоциональной. Было место и юмору, и слезам. Каждый номер зрители встречали бурными овациями, искренне поддерживая своих земляков. Мероприятие наглядно показало, насколько богат район талантами и творческими людьми, способными дарить радость и вдохновение.
Все вырученные от концерта средства переданы в район волонтерским организациям, они уже сами решат, в каком виде будет направлена помощь бойцам-землякам, находящимся на передовой. Эта встреча стала ярким свидетельством единства и крепкой связи земляков со своей малой родиной, показав, что даже на расстоянии любовь и забота о родном крае остаются неизменными.
«Сегодня мы стали почётными гостями замечательного благотворительного концерта, организованного нашими земляками, которые живут в Уфе, — написал глава Хайбуллинского района Рустам Шарипов. — По их инициативе было проведено это мероприятие, а все собранные средства будут направлены на поддержку участников СВО из Хайбуллинского района. Яркие и талантливые выступления наших земляков стали настоящим украшением вечера. Также гостей порадовали разнообразные выставки, которые дополнили атмосферу праздника. В очередной раз мы убедились, насколько богата наша земля талантами. Мы искренне рады, что наши земляки не забывают малую родину и активно участвуют в жизни родного края. Пусть эти крепкие связи сохранятся и приумножатся в будущем. Огромная благодарность всем, кто стал частью этого замечательного события!»
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