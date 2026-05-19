Глава Башкирии поблагодарил медиков за их работу

В начале работы Радий Хабиров выразил признательность медицинскому сообществу республики за большой вклад в развитие здравоохранения и вручил государственные награды Башкортостана.

– Спасибо вам за ту работу, которую вы ведёте, – сказал Радий Хабиров. – Вместе мы неплохо прошли 2025 год. И, несмотря на непростые условия, продолжим выполнять намеченные планы.

Подробнее об итогах работы медицинской отрасли региона в 2025 году доложил министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин. Важнейший тренд – планомерное снижение смертности населения. Общий её показатель уменьшился с 16,1 случая на 1 тысячу человек в 2021 году до 11,4 случая – в 2025-м.

– Мы понимаем стоящие перед нами задачи по дальнейшему совершенствованию деятельности, в том числе в части профилактики заболеваний. Будем двигаться вперёд – укреплять материальную базу учреждений здравоохранения и обеспечивать их профессиональными кадрами, – подчеркнул Айрат Рахматуллин. – Также продолжим оказывать организационно-методическую поддержку на местах.

Министр сообщил, что развитие системы здравоохранения ведут по трём направлениям – это инфраструктура, кадры и процессы. Говоря о развитии инфраструктуры, Айрат Рахматуллин отметил, что в 2025 году в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена» в Башкортостане ввели в эксплуатацию шесть новых поликлиник – в Аскино, Бакалах, Аскарово, Благовещенске, Учалах и Янауле. Кроме того, отремонтировали девять объектов здравоохранения, установили 137 модульных ФАПов и амбулаторий, а также закупили 5 тысяч единиц различного оборудования.