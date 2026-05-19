Четверг, 11 Июня 2026
|
Уфа
+13 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
11:20 (UTC+5), 19 Мая 2026

Глава Башкирии поблагодарил медиков за их работу

19 мая в Уфе руководитель региона Радий Хабиров принял участие в совместном заседании Совета по развитию здравоохранения при Главе Башкортостана и коллегии минздрава республики по итогам работы в 2025 году.

Фото: Азат Мухамедьянов | пресс-служба Главы РБ
Азат Гиззатуллин
Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Фото: Азат Мухамедьянов | пресс-служба Главы РБ
1 из 9

В начале работы Радий Хабиров выразил признательность медицинскому сообществу республики за большой вклад в развитие здравоохранения и вручил государственные награды Башкортостана.

– Спасибо вам за ту работу, которую вы ведёте, – сказал Радий Хабиров. – Вместе мы неплохо прошли 2025 год. И, несмотря на непростые условия, продолжим выполнять намеченные планы.

Подробнее об итогах работы медицинской отрасли региона в 2025 году доложил министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин. Важнейший тренд – планомерное снижение смертности населения. Общий её показатель уменьшился с 16,1 случая на 1 тысячу человек в 2021 году до 11,4 случая – в 2025-м.

– Мы понимаем стоящие перед нами задачи по дальнейшему совершенствованию деятельности, в том числе в части профилактики заболеваний. Будем двигаться вперёд – укреплять материальную базу учреждений здравоохранения и обеспечивать их профессиональными кадрами, – подчеркнул Айрат Рахматуллин. – Также продолжим оказывать организационно-методическую поддержку на местах.

Министр сообщил, что развитие системы здравоохранения ведут по трём направлениям – это инфраструктура, кадры и процессы. Говоря о развитии инфраструктуры, Айрат Рахматуллин отметил, что в 2025 году в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена» в Башкортостане ввели в эксплуатацию шесть новых поликлиник – в Аскино, Бакалах, Аскарово, Благовещенске, Учалах и Янауле. Кроме того, отремонтировали девять объектов здравоохранения, установили 137 модульных ФАПов и амбулаторий, а также закупили 5 тысяч единиц различного оборудования.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru