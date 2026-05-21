В Уфе стартовал турнир по самбо памяти Владимира Жириновского

Всероссийский турнир по самбо памяти Владимира Жириновского стартовал сегодня в Уфе. Открытие турнира посетили вице-премьер Башкирии — министр спорта Руслан Хабибов, руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий.
На ковры Дворца борьбы выйдут сильнейшие юные самбисты со всей страны. В турнире участвуют более 500 юношей и девушек с 9 до 14 лет.
«Башкортостан — ключевой спортивный регион России, он снова в центре спортивной жизни нашей страны. Благодарю Федерацию самбо России за выбор нашей республики в качестве площадки для проведения Всероссийских соревнований и спонсоров за организацию турнира», — сказал Руслан Хабибов.
Леонид Слуцкий, приветствуя участников турнира, назвал Башкортостан уникальным спортивным регионом России.
Ранее в Уфе прошло торжественное собрание, посвященное 80-летию со дня рождения Владимира Жириновского.
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