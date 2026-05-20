Радий Хабиров дал оценку развитию города Нефтекамска

Глава Башкортостана Радий Хабиров в беседе со спецкором ИА «Башинформ» подвел итоги сегодняшней рабочей поездки в Нефтекамск.
«Город неплохо развивается, есть, конечно, системные проблемы, как, впрочем, у всех городов наших и в целом по России, но управленческая команда достаточно уверенно в Нефтекамске держит удар, как говорится. У нас были переживания по падению производства на предприятии «НефАЗ» в прошлом году. Ну, видите, город в целом плюс 12% к индексу промпроизводства даёт, и «НефАЗ» подрос. Заказы у них почти 2 тысячи автобусов. Кстати, мы тоже собираемся закупку сделать, «НефАЗ» будет участвовать в торгах. Нам, конечно, предпочтительнее наши нефазовские автобусы, как говорится, свои родные», – сказал Радий Хабиров.
Глава региона отметил, что за последние годы в Нефтекамске две большие школы построили, садик.
«Сейчас в инфраструктуру ЖКХ очень большие деньги, порядка восьми миллиардов, вкладываем. Я думаю, другие мэры городов даже где-то, наверное, завидуют Нефтекамску. Но это, как говорится, в коня корм. И Нефтекамск разительно изменил внешний облик, появились новые аллеи. Здесь как-то творчески к этому подходят.
Но самое главное, конечно, экономика – здесь крупные предприятия, они все в хорошем темпе, в хорошем режиме находятся, поэтому и у людей, соответственно, зарплаты есть, безработица 0,4%. Стоит задача школу ввести новую на 1200 мест, ее очень ждут. Наша задача – завершить и все, связанное с водоотведением, водоподведением к очистным. У нас есть должок – построить спальный корпус первой татарской полилингвальной гимназии. Сами понимаете, с деньгами какие проблемы.
Труженики работают и город очень славный. Приятно по нему пройтись, тут много планов еще. Глава города работает пятый год, и тяжёлые времена тоже прошёл, и команда хорошая. Ребята работают на своих местах», – отметил Радий Хабиров.
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