Глава Башкирии пообщался в Нефтекамске с первоклассницей Асель Саетовой

Сегодня в Нефтекамске Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил среднюю школу №17 «Взлетай», где встретился с первоклассницей Асель Саетовой и ее мамой Гульназ. В младенчестве девочка довольно рано начала проявлять активность, училась ползать, ходить, а к трем годам начался внезапный регресс, мышцы Асель слабели, девочка перестала самостоятельно ходить. Сейчас она перемещается только на инвалидной коляске, сохраняя моторику рук. После выпуска из дошкольного учреждения Асель была принята в СОШ № 17 «Взлетай». Школа построена по всем современным стандартам доступной среды. Гульназ Саетова рассказала, что ее дочь также учится в музыкальной школе, занимается игрой на фортепьяно, хоровым пением, ходит на вокал. Асель участвует в съемках адаптивной одежды, которая специально шьется для людей с особенностями здоровья.

Напомним, Радий Хабиров с Асель и ее мамой Гульназ встречался в Уфимском хосписе 13 января этого года. Тогда девочка пригласила Главу региона в Нефтекамск в гости.