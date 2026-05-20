Глава Башкирии пообщался в Нефтекамске с первоклассницей Асель Саетовой

Сегодня в Нефтекамске Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил среднюю школу №17 «Взлетай», где встретился с первоклассницей Асель Саетовой и ее мамой Гульназ. В младенчестве девочка довольно рано начала проявлять активность, училась ползать, ходить, а к трем годам начался внезапный регресс, мышцы Асель слабели, девочка перестала самостоятельно ходить. Сейчас она перемещается только на инвалидной коляске, сохраняя моторику рук. После выпуска из дошкольного учреждения Асель была принята в СОШ № 17 «Взлетай». Школа построена по всем современным стандартам доступной среды. Гульназ Саетова рассказала, что ее дочь также учится в музыкальной школе, занимается игрой на фортепьяно, хоровым пением, ходит на вокал. Асель участвует в съемках адаптивной одежды, которая специально шьется для людей с особенностями здоровья.
Напомним, Радий Хабиров с Асель и ее мамой Гульназ встречался в Уфимском хосписе 13 января этого года. Тогда девочка пригласила Главу региона в Нефтекамск в гости.
«Я вас очень ждала и знала, что вы обязательно заедете в гости. Я копила «пятерки», полученные мной на разных предметах, и хочу вам их показать. Когда вырасту, я хочу стать врачом-фармацевтом», – сказала Асель и подарила Главе республики картину и сувениры, которые они сделали вместе с мамой.
Радий Хабиров в свою очередь подарил Асель планшет для учебы и творческих занятий.
«Я вижу, какая ты разносторонняя, учишься на одни «пятерки», хочу пригласить тебя в гости в Уфу на «Бал маленьких принцесс», который проходит в Башкирском театре оперы и балета. Буду ждать тебя там со своей супругой. Спасибо тебе за подарки. Учись хорошо, а главное, не болей», – сказал Радий Хабиров.
Руководитель республики также посетил класс, где учится Асель, и пообщался с ее одноклассниками. Дети рассказали, какие профессии они хотят выбрать во взрослой жизни.
«Асель такая славная, от неё заряжаешься энергией, хотя у неё тяжелое очень заболевание. Мы же с ней в хосписе встретились, поэтому с ней договорились там – еще увидимся», – отметил Радий Хабиров, отвечая на вопрос корреспондента «Башинформа».
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