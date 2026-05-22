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08:00 (UTC+5), 22 Мая 2026

Главе Башкирии рассказали, чем славен Кармаскалинский хлеб

Фото: Азат Мухамедьянов | пресс-служба Главы РБ
Азат Гиззатуллин
Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Фото: Азат Мухамедьянов | пресс-служба Главы РБ
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«Кармаскалинский хлебокомбинат» основан 18 октября 2004 года. В сутки предприятие выпускает до 10 тонн хлебобулочных и кондитерских изделий. Сегодня в рамках рабочей поездки с деятельностью предприятия ознакомился Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Руководитель комбината Альфира Богданова рассказала, что особенностью производства являются использование  кирпичной печи и заквасок на хмелю без добавок. Сегодня в ассортименте более 150 наименований продукции. Хлеб поставляется 17 хлебовозами почти в 1000 магазинов Уфы, Стерлитамака, Салавата, Ишимбая, Кармаскалинского, Архангельского, Чишминского, Гафурийского районов. Кармаскалинский хлебокомбинат – один из лидеров рынка и крупнейшее предприятие в системе «Башпотребсоюза». В 2025 году на хлебокомбинате села Кармаскалы проведён капитальный ремонт фасада и частичной кровли предприятия. Общая сумма затрат составила 2,5 млн рублей. Также обновляется парк хлебовозов.

«Кармаскалинский хлеб – один из брендов нашей республики, можно сказать. Я сейчас посмотрел некоторые виды. Попросил пару буханок хлеба, с собой возьму. Мы любим такой, натуральный хлеб, тот, что раньше в деревнях пекли. Молодцы, что сохранили эти традиции. Вообще, производство хлеба – это не бизнес, наверное, это уже какое-то социальное служение, потому что маржинальность тут низкая. Они нам говорят, 2-3% всего лишь. Я подумаю, чем поддержать. Это потребсоюзовская история. Молодцы, здесь районное отделение потребсоюза сильное. Я с удовольствием посмотрел предприятие. И хлеб очень вкусный», – сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос корреспондента «Башинформа».
Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Фото: Азат Мухамедьянов | пресс-служба Главы РБ
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