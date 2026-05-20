В Башкирии «НЕФАЗ» начал серийное производство электробусов 5-го поколения

Флагман машиностроения республики – «НЕФАЗ», входящий в группу компаний холдинга «КАМАЗ», за последние 5 лет показывает рост. За это время «НЕФАЗом» отгружено продукции более чем на 161 млрд рублей. Налоговые отчисления превысили 16 млрд руб., заработная плата выросла почти на 68%. Эти цифры на выездном рабочем совещании, посвященном социально-экономическому развитию города Нефтекамска, озвучил Глава Башкортостана Радий Хабиров.

«На крупнейшем в республике машиностроительном предприятии «НЕФАЗ» с 2025 года по заказу «Мосгортранса» начато серийное производство электробусов пятого поколения. Однако есть немало трудностей, которые нужно решать сообща. В прошлом году на «НЕФАЗе» наблюдалось снижение индекса промышленного производства. Такая ситуация связана с резким сокращением рынка грузовых автомобилей и новых автобусов в России. Все это повлияло на снижение выручки. Главные причины спада – недоступность кредитования из-за высокой ключевой ставки и рост утилизационного сбора, увеличение производственных затрат, низкая рентабельность. Благодаря мерам, принятым руководством предприятия во взаимодействии с холдингом «КАМАЗ», в этом году ведется работа по исправлению ситуации. С начала года на четверть выросло промышленное производство. На 200 человек увеличилась штатная численность. Подросла и заработная плата», – отметил Радий Хабиров.

Глава региона поблагодарил управленческую команду «НЕФАЗа» за внимательное отношение к подготовке кадров. Республика активно участвует в федеральном проекте «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети»: у нас уже создано 19 образовательных кластеров. В этом году будут открыты еще 8. Один из ключевых – машиностроительный кластер на базе Нефтекамского машиностроительного колледжа. В прошлом году колледж победил в конкурсе Минпросвещения России. На его модернизацию удалось привлечь федеральный грант в размере 100 млн руб. Еще 20 млн руб. выделило предприятие. Республика выделила 50 млн руб. на капитальный ремонт учебного заведения.