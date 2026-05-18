Участник СВО из Башкирии Фарит Ганиев награжден медалью Шаймуратова

Командир мотострелкового взвода третьего мотострелкового батальона полка «Башкортостан» Фарит Ганиев награжден медалью генерала Шаймуратова. Ее военнослужащему вручил Глава республики Радий Хабиров в ходе оперативного совещания правительства РБ в ЦУРе.
«Интересная судьба у человека. Основную часть своего трудового пути он работал в прокуратуре и следственном комитете, расследовал резонансные и серьезные дела, в том числе в составе группы генпрокуратуры. Потом был депутатом Госдумы. И вот принял решение стать участником СВО, что, безусловно, вызывает уважение», — прокомментировал Хабиров.
Фарит Ганиев от лица всех бойцов поблагодарил Башкирию за помощь передовой.
«Я рад служить в полку „Башкортостан“. Все наши ребята радуются, что республика сильно помогает, республика нам привозит все необходимое. Главную задачу мы выполняем. Спасибо большое!» — сказал он.
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