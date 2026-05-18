В Башкирии наградили победителей VII конкурса «Трезвое село»

Так, в номинации «Малые населенные пункты» 3 место заняла деревня Малая Бальзуга Татышлинского района, 2 место — деревня Новоельдяково Бураевского района, 1 место — деревня Гумбино Аскинского района.
В номинации «Средние населенные пункты» 3 места удостоено село Каран Буздякского района, 2 места — деревня Кокуш Калтасинского района, 1 места — деревня Татарский Нагадак Аургазинского района.
В номинации «Большие населенные пункты» 3 место завоевало село Калтаево Кушнаренковского района, 2 место — деревня Новый Буртюк Краснокамского района, а лидером стала деревня Умбетово Зианчуринского района
В номинации «Крупные населенные пункты» 3 место заняло село Мерясово Баймакского района, 2 место — деревня Николаевка Уфимского района, 1 место — село Старобаишево Дюртюлинского района.
«Это удивительный конкурс, который превзошел все наши ожидания. У людей такая тяга проявляется к нормальному образу жизни, появляется командообразующий характер. Появляется вера в хорошее в душе. Благодарю одного из организаторов конкурса Эльвиру Аиткулову. И стар, и млад в нем участвуют. Главы муниципалитетов сильно болеют за эту историю», — прокомментировал Радий Хабиров.
Как отметил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в своем видеоприветствии, проект Башкортостана «Трезвое село» является одним из успешных примеров повышения приверженности здоровому образу жизни и снижения употребления алкоголя среди жителей.
«Здоровье жителей является стратегическим ресурсом и потенциалом развития государства и личности, которое необходимо укреплять, улучшая качество и доступность медицинской помощи, применяя на практике современные достижения науки и, конечно же, популяризируя ЗОЖ. По поручению Президента России реализуются масштабные программы и нацпроекты, направленные на сохранение и приумножение населения нашей страны. Важнейшим направлением этой работы стало снижение распространенности поведенческих факторов риска, наиболее опасным из которых, безусловно, является чрезмерное потребление алкоголя, которое отнимает годы и качество жизни у людей трудоспособного возраста и старшего поколения. В том числе злоупотребление алкоголем приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, онкологическим проблемам. Сегодня увеличилось число жителей, ведущих трезвый образ жизни, регулярно занимающихся спортом, творчеством. С 2019 года в республике практически на треть упала общая заболеваемость алкоголизмом. А это тысячи спасенных жизней, сохраненных семей, сохраненного будущего для детей. В регионах, закрепивших подобные антиалкогольные меры, смертность от алкоголя снизилась на 40%», — подчеркнул Мурашко.
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