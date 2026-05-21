Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий поблагодарил руководство Башкирии

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий выразил благодарность руководству республики за реализацию совместных проектов, в том числе по открытию улицы Владимира Жириновского в Уфе.
– Сегодня мы вспоминаем яркую, пронзительную жизнь Владимира Жириновского, без остатка посвящённую людям. Мы всегда будем помнить его харизму и ответственное отношение к делу. Владимир Жириновский с точностью предсказал события нынешнего времени. Уверен, что его именем назовут ещё много других объектов, – сказал председатель ЛДПР на торжественном собрании, посвященном 80-летию Владимира Жириновского. – От каждого из нас, независимо от партийной принадлежности, зависит будущее России. Наша партия готова к тесному и эффективному взаимодействию с Башкортостаном ради блага его жителей.
Депутат Госдумы Иван Сухарев отметил, что проведение памятных мероприятий в честь 80-летия Владимира Жириновского – это признание вклада политического лидера в развитие парламентаризма и государственности современной России.
– Радует, что в Башкортостане проходит много памятных мероприятий. Владимир Вольфович очень уважал и любил нашу республику, с теплом относился к её жителям, – подчеркнул депутат Госдумы. – Главным принципом основателя ЛДПР всегда было помогать людям. И мы с честью продолжаем его дело. Партия идёт вперёд и добивается новых успехов.
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