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07:35 (UTC+5), 18 Мая 2026

Глава Башкирии наградил победителей Всероссийской олимпиады школьников

Церемония состоялась сегодня в ЦУРе.

Фото: скриншот видео | оперативное совещание правительства РБ
Альфия Аглиуллина

В понедельник, 18 мая, Глава Башкирии Радий Хабиров начал еженедельное оперативное совещание правительства с награждения победителей Всероссийской олимпиады школьников по праву, информатике, русскому и английскому языкам, географии. 
 
Благодарственными письмами Главы республики за достижения высоких результатов на Всероссийской олимпиаде школьников в 2025-2026 учебном году поощрены ученики Артур Аиткулов из школы № 1 села Мраково Кугарчинского района, Идель Искужин из башкирской гимназии им. Муртазы Рахимова села Мраково Кугарчинского района, Камила Нурисламова из гимназии № 39 Уфы, София Хабибуллина из школа № 1 села Киргиз-Мияки Миякинского района, Давид Шакиров из гимназии № 1 Нефтекамска, Дамир Уляев из школы № 33 Стерлитамака, Мария Саутина из лицея № 1 Салавата, Марсель Нуртдинов из школы № 45 Уфы и Никита Едренкин из лицея № 153 Уфы.

Радий Хабиров поблагодарил школьников и наставников за плодотворную работу, назвав их гордостью Башкортостана.

«Ребята, вы – огромные молодцы. Еще совсем молодые люди, и делаете все, чтобы прославить родной Башкортостан. Мы очень признательны вам за это. Здорово, что вы обогатили себя знаниями, вы для нас важный показатель, что наши действия способствуют тому, чтобы у нас появлялись такие талантливые ребята. Мы, как ваши старшие товарищи, хотим пожелать вам успеха, вы как никто его достойны, потому что вы — самые настоящие трудяги. Мы вас очень любим и уважаем. В добрый путь вам!» — напутствовал он школьников.

Добавим, что республика поддерживает свою молодежь не только словом, но и делом. С 2018 года указом Главы РБ утверждено присуждение премий победителям и призерам Всероссийской олимпиады школьников и иных всероссийских и межрегиональных олимпиад и конкурсов, направленных на развитие интеллектуальных способностей обучающихся, а также подготовившим их педагогическим работникам.

С прошлого года по поручению Главы республики суммы увеличены вдвое — до 300 тысяч рублей победителям и их наставникам и до 150 тысяч рублей призерам олимпиады и педагогам, их подготовившим.

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