Радий Хабиров поблагодарил школьников и наставников за плодотворную работу, назвав их гордостью Башкортостана.
«Ребята, вы – огромные молодцы. Еще совсем молодые люди, и делаете все, чтобы прославить родной Башкортостан. Мы очень признательны вам за это. Здорово, что вы обогатили себя знаниями, вы для нас важный показатель, что наши действия способствуют тому, чтобы у нас появлялись такие талантливые ребята. Мы, как ваши старшие товарищи, хотим пожелать вам успеха, вы как никто его достойны, потому что вы — самые настоящие трудяги. Мы вас очень любим и уважаем. В добрый путь вам!» — напутствовал он школьников.
Добавим, что республика поддерживает свою молодежь не только словом, но и делом. С 2018 года указом Главы РБ утверждено присуждение премий победителям и призерам Всероссийской олимпиады школьников и иных всероссийских и межрегиональных олимпиад и конкурсов, направленных на развитие интеллектуальных способностей обучающихся, а также подготовившим их педагогическим работникам.
С прошлого года по поручению Главы республики суммы увеличены вдвое — до 300 тысяч рублей победителям и их наставникам и до 150 тысяч рублей призерам олимпиады и педагогам, их подготовившим.
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