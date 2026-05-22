В Башкирии планируют построить молочный завод и ферму на семь тысяч коров

Глава Башкортостана в интервью корреспонденту ИА «Башинформ» после осмотра селекционно-семеноводческого центра и элеватора сельхозпредприятия «Урожай» в Кармаскалинском районе поделился своим мнением о новом большом агрообъекте и работе одного из крупнейших агрохолдингов республики.

– Шикарный объект. У нас в принципе ёмкости для хранения зерна где-то на 4 млн тонн есть. Это хороший результат. В прошлом году 3 млн 200 тысяч тонн урожая у нас было. Недавно мы брали и пять миллионов, это рекорд был, второе место после 1986-го года. Но вот дай бог, в этом году тоже ориентируемся на хороший урожай. Если, конечно, не будет, как в прошлом году, дождей, когда у нас погиб урожай, там, считайте, миллион тонн зерна, по нашим прикидкам, на полях остался. Здесь сушка, калибровка, здесь протравливание зерна идёт, то есть зерно готовое к тому, чтобы его сеять. 120 тысяч тонн, представляете, сколько здесь хранится качественного зерна.

У предприятия это не один селекционный центр, еще один большой работает в Аургазинском районе. И что мне больше всего понравилось – здесь порядка 60 рабочих мест. Это с Улукулево часть людей работают, то есть люди, которые здесь живут, и приходят сюда. Пожалуйста, рядом с домом хорошие рабочие места. Уважение к людям. Поэтому спасибо, что у нас есть такие люди, которые экономику двигают. «Урожай» – молодцы, и мне хочется им помогать, помогать и помогать. Чтобы в коня корм, как говорится, – сказал Радий Хабиров.

Глава региона отметил, что руководство «Урожая» помогло и вывести на должный уровень совхоз «Рощинский».

– Мы «Рощинский» им передали, они выкупили его на торгах. Скоро поедем туда закладывать молокоперерабатывающий завод и будем закладывать там молочно-товарную ферму на семь тысяч коров. Самый крупный производитель молока – это компания «Урожай». «Рощинский» обрёл вторую жизнь, и прекрасно работает сейчас. А то говорили, что землю поделят, отдадут под жильё. Наверное, если бы был какой-то жулик, так бы и поступил. Но здесь, я ещё раз говорю, очень ответственный человек, который принял «Рощинский», и сейчас мы ещё решаем, какие-то предприятия, которые у нас хромают, чтобы он поддержал их, – подытожил Радий Хабиров.