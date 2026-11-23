В понедельник, 16 ноября, в Уфе произошло историческое событие – открыли продолжение улицы Галле, которое соединило центр города и северную его часть с Восточным выездом. Старт движению по новому участку улицы дал Радий Хабиров.
«Это непростой объект: он вроде бы по протяжённости коротенький, но был большой снос, было много технических решений. В итоге мы получаем возможность лёгкого сброса потоков из центральных районов Уфы на проспект Салавата Юлаева или на Восточный выезд, а с Восточного выезда — короткий переезд без объезда сразу на Затонский мост», – сказал на открытии Глава.
Новый участок улицы Галле позволит связать транспортные потоки с улицей Комсомольской и проспектом Октября, что разгрузит главную городскую магистраль. Стоимость работ составила 927,9 млн рублей. В рамках данного этапа построили более 3 км улично-дорожной сети, а также инженерные коммуникации. Отрезок дороги от проспекта Салавата Юлаева до Комсомольской является ключевым элементом масштабного транспортного коридора, связывающего трассы М-5 «Урал» и М-7 «Волга». Движение грузовиков на новом участке ограничено.
Глава поблагодарил строителей, принявших участие в этой работе, и вручил им госнаграды. Он также отметил, что впереди большой объём работы по ремонту Затонского моста, его начнут в ближайшее время. По словам Хабирова, в целом потенциал Восточного выезда ещё не исчерпан. В Зауфимье будут строить много жилья, поэтому ожидается рост транспортного потока.
17 ноября Рустам Шарипов официально стал мэром Уфы. С июня текущего года он был и. о. главы администрации города. На внеочередном заседании горсовета, в котором принял участие Глава Башкортостана, за Шарипова проголосовали 27 из 29 депутатов. Всего на эту должность претендовали 4 кандидата.
Радий Хабиров поздравил Шарипова с назначением и пожелал ему успешной работы. «Уфа – столица Башкортостана, флагман экономики, центр нашей науки, образования и культуры. От того, насколько эффективно здесь выстроена работа, зависит развитие республики в целом», – подчеркнул Глава.
Он отметил, что Рустам Шарипов давно и эффективно работает в управленческой команде республики, и теперь впереди у него – новые ответственные задачи. В приоритете – поддержка участников СВО и их семей, защита критически важных объектов от вражеских атак, дальнейшее развитие Уфы и улучшение жизни горожан. Серьёзным экзаменом для республики и ее столицы Глава назвал предстоящий в 2028 году в Уфе саммит ШОС. Это событие мирового масштаба и провести его надо на высоком уровне, отметил Хабиров. В этой связи предстоит большая работа по благоустройству – в том числе обновление площади имени Салавата Юлаева с установкой памятника, улицы Октябрьской революции, строительство межвузовского кампуса и республиканского матлицея и других объектов. Глава призвал нового мэра «поддерживать инициативы жителей, вести с ними открытый разговор, уметь слышать людей и принимать обоснованную критику». «А мы обязательно поможем», – заверил руководитель республики.
Новый мэр Уфы назвал свое назначение большой ответственностью и пообещал приложить все силы и опыт, чтобы город становился ещё более комфортным и благополучным. Говоря о возможных кадровых перестановках, он подчеркнул, что задачи менять команду нет, но некоторые изменения неизбежны. Так, чиновником мэрии стал участник СВО и финалист программы «Герои Башкортостана».
17 ноября свой профессиональный праздник отметили участковые уполномоченные полиции. Со знаменательным днем «универсальных солдат правопорядка» поздравил Глава Башкирии. В этот день он заехал в участковый пункт полиции в Ленинском районе Уфы, где поговорил с сотрудниками, ознакомился с условиями их работы и поздравил с профессиональным праздником. Здесь, в пункте полиции № 34, служат супруги Иван и Злата Ретюнские.
«Вот такие замечательные ребята следят за порядком в Ленинском районе Уфы. Совсем молодые, но очень ответственные, принципиальные и надежные», – представил Глава, отметив, что «у них непростая работа. Им приходится выполнять сложнейшие задачи, защищать граждан от домашнего насилия, хулиганства, более тяжких преступлений, обеспечивать покой и безопасность».
Полицейские рассказали Радию Хабирову, что они обеспечены необходимым оборудованием, в прошлом году здесь провели ремонт. Поздравляя участковых уполномоченных, руководитель республики подчеркнул, что именно они первыми приходят на помощь в сложных ситуациях, и поблагодарил за службу. «Республика всегда и во всем поддерживала наше Министерство внутренних дел и обязательно продолжит это делать», — подчеркнул он.
В этот день стало известно, что старший участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Калтасинскому району Башкирии, майор полиции Валерий Минликаев стал победителем ежегодного Всероссийского конкурса «Народный участковый – 2026». С этой победой его поздравил Глава республики. В конкурсе участвовали 83 сотрудника из разных регионов страны. Награду победителю вручил глава МВД России Владимир Колокольцев. «Народный участковый» награжден медалью МВД России «За доблесть в службе», памятным нагрудным знаком, почетной грамотой, также ему вручили внедорожник УАЗ Патриот.
В честь Дня участковых уполномоченных полиции в МВД по Башкортостану состоялось торжественное мероприятие, на котором чествовали лучших сотрудников.
18-19 ноября делегация Башкирии во главе с Радием Хабировым работала в Москве на Транспортной неделе. Это крупнейший ежегодный форум, на котором обсуждают ключевые вопросы развития дорожной сети и транспортного сообщения. На выставке форума Башкортостан представил стенд, на котором гости могли узнать о важнейших достижениях транспортного комплекса региона и новых проектах. Наша делегация под руководством Хабирова провела ряд встреч с руководителями федеральных министерств и ведомств, крупнейших корпораций в транспортной сфере.
Так, на встрече с гендиректором «Аэрофлота» Глава Башкирии обсудил увеличение полётной программы из Уфы. «Наша задача – повысить мобильность жителей и прежде всего дать им возможность летать в другие города России», – сказал он. Это в том числе Красноярск, Волгоград, Мурманск, а также перспективы развития перевозок в Китай и Юго-Восточную Азию. Количество рейсов в Москву тоже увеличится.
О расширении рейсов из Уфы в российские и зарубежные города Глава республики говорил и с руководителями авиакомпании «Азимут».
Главной темой многих встреч Хабирова на полях форума стала подготовка к саммиту ШОС, который по решению президента Путина состоится в Уфе в 2028 году. Так, на встрече с главой Росавиации Натальей Андриановой Радий Хабиров обсудил модернизацию аэродромной инфраструктуры Уфы. «Наш аэропорт должен быть готов к приему большого количества воздушных судов, на которых прилетят главы государств», – сказал он. Речь шла об увеличении стоянки для широкофюзеляжных самолётов, что позволит принимать до 30 таких бортов. Проект уже прошел госэкспертизу. Концессионное соглашение планируется заключить к 1 июня 2027 года.
Организация системы интеллектуального видеонаблюдения «Безопасный город» обсуждалась с президентом «Ростелекома» Михаилом Осеевским. Также он предложил инициативу по созданию каналов связи и поставке оборудования за счёт инвестиций «Ростелекома».
Как дорожную сеть Уфы будут приводить в порядок к саммиту, Глава обсудил с руководителем Росавтодора Романом Новиковым. В частности, стороны говорили об обновлении дорог Уфимской агломерации для бесперебойного транспортного обслуживания. Вопросы развития дорожно-строительной отрасли республики обсуждались и на встрече с председателем правления Госкомпании «Автодор» Вячеславом Петушенко. По республике проходят два участка федтрассы М-12 «Восток» – обход деревень протяжённостью 65 км и часть маршрута Дюртюли – Ачит 140 км. Такие масштабные проекты влияют на развитие многих отраслей экономики, жилищного строительства, предпринимательства и туризма, отметил Хабиров.
Среди амбициозных проектов республики – Южный обход Уфы. По словам Хабирова, готовность по нему высокая, по проекту нужно построить вантовый мост через реку Белую в Кузнецовском затоне. Еще один мост через Белую построят в створе улицы Интернациональной. Эти и другие важные вопросы развития строительной и дорожной отраслей республики Радий Хабиров обсудил на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным 19 ноября. Вице-премьер отметил высокие темпы строительства жилья в Башкирии – больше на 34% и активное дорожное строительство – 73% опорной сети региона соответствуют нормативам.
Глава Башкортостана сообщил, что в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» республика привлекла более 10 млрд рублей федеральных средств: на них строится жилье, инфраструктурные объекты, благоустраивают территории. На форуме Башкирию отметили за прогресс в реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в части дорожной деятельности. Диплом Радию Хабирову вручил Марат Хуснуллин.
«Хочу поблагодарить Главу республики, руководство дорожных учреждений за добросовестную работу и бесценный вклад в развитие отрасли», – сказал вице-премьер правительства России.
На встрече с Хуснуллиным Глава Башкирии обсудил перспективы реализации больших транспортных проектов. В том числе масштабный, капиталоемкий проект Южного обхода Уфы. «Это порядка 76 млрд рублей инвестиций. Проект почти готов к реализации, надеюсь, приступим к нему ближе к 2030 году. Он сильно разгрузит агломерацию Уфы», – сказал Радий Хабиров. Часть средств на него заложена в федеральном бюджете на 2028 год. Также нам необходимо расширить до 4 полос участки трассы Р-240 от Уфы до Дюртюлей – подъезд к М-12, сообщил Глава. По его мнению, успех переговоров во многом зависит от репутации региона. «К нам относятся как к надёжной команде. Может быть, где-то мы не кричим о себе на каждом углу, но спокойно делаем своё дело – и нас уважают», – отметил Радий Хабиров в интервью спецкору Башинформа.
В Москве Глава республики встретился со студентами столичных вузов, которые приехали на учёбу из Башкирии. Встреча прошла в Московском политехническом университете в рамках молодёжного форума «Яҡташ». В общении с Главой приняли участие 300 студентов из 40 столичных вузов, а всего за пределами республики учатся 12-15 тысяч наших ребят.
Приветствуя участников форума, Глава отметил, что республика всегда готова поддержать студентов, обучающихся в других регионах. «Мы приняли решение выстроить некую программу "трёх касаний", чтобы сохранять тоненькие ниточки контакта и взаимодействия», – сказал он. Это личные встречи Хабирова, на которых он рассказывает о жизни и перспективах в республике. Открытие Центра кадровых стажировок на базе полпредства Башкирии в Москве. Практику на предприятиях прошли уже более 70 студентов. Проект «Из Башкортостана с любовью», в рамках которого студентам бесплатно доставляют в Москву и Санкт-Петербург гостинцы из дома. Также проводится Республиканский студенческий фестиваль #Дома. Глава пригласил на очередной фестиваль, который состоится в начале 2027 года. «Эта работа направлена на то, чтобы ребята чувствовали заботу и поддержку родной республики вне зависимости от места учёбы», – пояснил он.
На встрече Глава рассказал студентам, что экономика республики работает стабильно, с хорошей динамикой валового регионального продукта и объёма инвестиций, у нас действует много мер поддержки молодых учёных. «Башкортостан развивается и ждёт вас – ярких, умных, энергичных», – подчеркнул он.
На встрече Радий Хабиров ответил на вопросы студентов. В частности, он сообщил, что в будущем, исходя из запросов молодёжи, Центр кадровых стажировок перерастёт в большую структуру по содействию в трудоустройстве. Студент МГУ, участник чемпионата «ГеоВызов» в Башкортостане, поблагодарил за его проведение и предложил свою помощь в развитии геопарков республики. «Приезжайте в наши геопарки на практику, включайтесь в команду», – пригласил Глава. Также он рассказал о работе межвузовского кампуса в Уфе и пригласил студентов к участию в научных проектах.
В завершение Радий Хабиров вручил активным студентам нагрудные знаки и поблагодарил ребят за конструктивный диалог. Он заверил, что все, о чем договорились на встрече, будет оформлено как поручения и обязательно выполнено. «Знайте, что вы все нам очень дороги, и мы за вас переживаем. Берегите себя. Впереди у вас прекрасная жизнь, пусть всё получится», – пожелал руководитель республики.
В ходе рабочей поездки Глава Башкортостана встретился с ректором Московского политехнического университета Владимиром Миклушевским. В Московском политехе учится 201 студент из нашей республики. Башкортостан и Московский политех заключили соглашение о сотрудничестве. Вуз участвует в создании вездеходов на Ишимбайском машиностроительном заводе. Радию Хабирову показали созданный студентами гоночный прототип FDR12, первый в России автомобиль с карбоновым монококом, максимальная скорость которого 270 км/ч.
«Нам очень важно устанавливать контакты с университетами Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани. Потому что любой контакт – это перспективы новых стажировок, обмен научными достижениями и учебными практиками», – подытожил Радий Хабиров.
А 20 ноября в уфимском Дворце борьбы прошел слет студенческих отрядов Башкирии. Его участниками стали 3000 бойцов студотрядов республики. Всего в этом году трудоустроили более 13 тысяч учащихся республики. С окончанием третьего трудового семестра 2026 года ребят поздравил Радий Хабиров. В своём выступлении он отметил, что участие молодёжи в студотрядовском движении важно как для самих ребят, так и для экономики региона.
«Мы хотим, чтобы вы получили навыки жизни в коллективе и опыт трудовой деятельности. Всё это очень пригодится вам в дальнейшем», – подчеркнул Хабиров. Также, по его словам, важной составляющей работы в студотрядах является возможность хорошо заработать. «Со следующего года мы будем отдельно оценивать командиров тех отрядов, в которых получат самые высокие зарплаты. Ребята будут удостоены государственных наград республики», – заверил Глава. Он напомнил, что сам был командиром стройотряда и поэтому знает, что и от них зависят доходы бойцов.
В республике в развитие этого движения вкладывают много энергии. Создали уже 211 отрядов, в которых трудятся 7,6 тысячи студентов и 5,4 тысячи школьников. Также сформирована организационная структура, чтобы обеспечить ребятам хорошие условия труда и его безопасность.
Радий Хабиров поблагодарил ребят за участие в трудовом семестре и вручил активистам движения и предприятиям госнаграды и почётные знаки «Доброволец (волонтёр) РБ». Знамя Главы Башкортостана лучшему студотряду в этом году досталось трудовому коллективу «Медуза». А шеврон лучшего бойца – Кире Морозовой из студотряда «Изумруд» Бирского кооперативного техникума.
Глава также посмотрел экспозицию, посвящённую развитию движения. «Сегодня в наших студотрядах состоят 13 тысяч студентов. Но я знаю, что желающих к ним присоединиться гораздо больше», – сказал он и пригласил всех в лучшее движение, полное добрых эмоций и романтики.
21 ноября Глава Башкортостана работал в Стерлибашевском районе. Здесь на площадке филиала парка «Патриот» он провёл семинар с главами городов и районов республики, на котором обсудили вопросы социально-экономического развития территорий. На семинаре определили эффективные подходы к решению задач на местном уровне. «Главная из них – поддержка специальной военной операции», – подчеркнул Радий Хабиров и поблагодарил руководителей муниципалитетов за достойный ответ на современные вызовы.
Говоря о конкретных проектах, направленных на развитие городов и районов, Глава анонсировал новую программу для муниципалитетов. «Со следующего года мы начнём выделять дополнительные средства на ремонт улично-дорожной сети – в первую очередь в районных центрах. Там живёт достаточно большое количество людей, и эффект от этих вложений, безусловно, будет высоким», – отметил Хабиров и пояснил: «Мы нашли возможность в нашем дорожном фонде на четыре года выделять по два-три миллиарда рублей и навести порядок во всех районных центрах в плане дорог». При этом действующие программы, такие как ремонт «фонящих» дорог, сохранятся.
На семинаре обсудили промежуточные итоги социально-экономического развития республики, динамику основных показателей в муниципалитетах, особенности развития территорий. В завершение Глава вручил медаль «От благодарного народа Башкортостана – СВО» предпринимателю из Стерлибашевского района, многодетному отцу Ринату Хусаинову. Он подготовил для участников СВО 40 гумконвоев.
По итогам семинара руководитель республики отметил: «необходимо, чтобы во главе каждого муниципалитета был деятельный, эффективный человек, который стремится созидать и двигать территорию вперёд».
Во время рабочей поездки Радий Хабиров возложил цветы к памятнику «Женщины 41-го», посвящённому труженицам тыла Великой Отечественной войны. Героини памятника – реальные жители села Стерлибашево. Монумент установили к 80-летию Победы на народные деньги. В основе скульптурной композиции – история, произошедшая в августе 1941 года. Тогда жёны солдат, готовившихся к отправке на фронт, впряглись в телегу и повезли за 70 км на станцию голодающим воинам продукты и тёплые вещи. Авторы памятника удостоены госпремии имени Салавата Юлаева.
«Памятник очень хороший, спасибо огромное авторам. Что называется, до слёз», – поделился после Глава и пригласил всех приехать и посмотреть.
В выходные в Ярославле подвели итоги международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2026. Жюри оценивало более 200 финалистов со всей России. Башкирия представила на конкурсе 18 проектов. В итоге проекты из республики завоевали один гран‑при, 5 первых, 4 вторых и 5 третьих мест, сообщили в минтуризма РБ.
Так, Гран-при в номинации «Лучшее молодёжное туристическое событие» получил фестиваль электронной культуры и медиаискусства «Электролето 2026». Первое место заняли: стратсессия по развитию туризма и креативных индустрий в малом городе России, фестиваль «Бирская старина», народный праздник «Гуканне вясны», усадьба «Эко-гнездо», а также «Дни красоты в Уфе» и конкурс «Золотая куница».
Вторые места присудили международной туристической премии «Уездный город», фестивалю горнозаводской цивилизации «Медь», проекту «Мода на все времена» и событийному календарю Бирска на 2026 год. Третьими стали банный фестиваль «Кипяток Fest», Иглинский трейл «Трёхречье», фестиваль русской культуры «Воскресенский хоровод», исторический парк «Бирская крепость» и фестиваль ручного ткачества и народных ремёсел «Ткачи Фест».
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