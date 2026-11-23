«Это непростой объект: он вроде бы по протяжённости коротенький, но был большой снос, было много технических решений. В итоге мы получаем возможность лёгкого сброса потоков из центральных районов Уфы на проспект Салавата Юлаева или на Восточный выезд, а с Восточного выезда — короткий переезд без объезда сразу на Затонский мост», – сказал на открытии Глава.

Новый участок улицы Галле позволит связать транспортные потоки с улицей Комсомольской и проспектом Октября, что разгрузит главную городскую магистраль. Стоимость работ составила 927,9 млн рублей. В рамках данного этапа построили более 3 км улично-дорожной сети, а также инженерные коммуникации. Отрезок дороги от проспекта Салавата Юлаева до Комсомольской является ключевым элементом масштабного транспортного коридора, связывающего трассы М-5 «Урал» и М-7 «Волга». Движение грузовиков на новом участке ограничено.

Глава поблагодарил строителей, принявших участие в этой работе, и вручил им госнаграды. Он также отметил, что впереди большой объём работы по ремонту Затонского моста, его начнут в ближайшее время. По словам Хабирова, в целом потенциал Восточного выезда ещё не исчерпан. В Зауфимье будут строить много жилья, поэтому ожидается рост транспортного потока.

Про избрание нового мэра

17 ноября Рустам Шарипов официально стал мэром Уфы. С июня текущего года он был и. о. главы администрации города. На внеочередном заседании горсовета, в котором принял участие Глава Башкортостана, за Шарипова проголосовали 27 из 29 депутатов. Всего на эту должность претендовали 4 кандидата.

Радий Хабиров поздравил Шарипова с назначением и пожелал ему успешной работы. «Уфа – столица Башкортостана, флагман экономики, центр нашей науки, образования и культуры. От того, насколько эффективно здесь выстроена работа, зависит развитие республики в целом», – подчеркнул Глава.