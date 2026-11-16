16 ноября Глава Башкортостана Радий Хабиров дал старт движению по новому участку улицы имени Города Галле в Уфе. Дорожники завершили строительство отрезка от проспекта Салавата Юлаева до улицы Комсомольской, который станет ключевым элементом масштабного транспортного коридора, связывающего федеральные трассы М-5 «Урал» и М-7 «Волга».

«Сегодня мы сделаем хороший вклад в развитие дорожной сети не только Уфы, но и всей нашей республики. Это непростой объект: он вроде бы по протяжённости коротенький, но был большой снос, было много технических решений. В итоге мы получаем возможность лёгкого сброса потоков из центральных районов Уфы на проспект Салавата Юлаева или на Восточный выезд, а с Восточного выезда — короткий переезд без объезда сразу на Затонский мост.

Я сегодня хотел поблагодарить всех строителей, которые приняли участие в этой работе. У нас впереди очень большой объём работы по Затонскому мосту, мы в ближайшее время будем приступать к нему. И вообще в целом транспортная сеть Уфы постоянно находится в развитии, потому что Уфа увеличивается, агломерация увеличивается, и мы так и дальше будем строить», — отметил Радий Хабиров.

Напомним, строительство Восточного выезда было завершено в 2024 году. До сегодняшнего дня весь поток транспортных средств с него уходил исключительно на проспект Салавата Юлаева. Новый участок протяженностью 1,08 км позволит связать транспортные потоки с улицей Комсомольской и проспектом Октября, что существенно разгрузит главную городскую магистраль. Генеральная подрядная организация — ООО «Дортрансстрой». Стоимость строительно-монтажных работ по контракту составила 927,9 млн рублей.

В рамках проекта построено и реконструировано: 1,08 км нового полотна улицы им. Города Галле с 4 полосами движения (по две в каждую сторону); боковой проезд и съезд на ул. Николая Дмитриева (0,232 км); транспортная развязка с устройством 4 съездов (1,33 км) и архитектурной подсветкой на путепроводе; 12 км инженерных сетей, включая водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, ливневую канализацию, газопроводы и кабельные линии, а также смонтированы системы наружного освещения и светофорная сигнализация. Автомобилистам теперь стали доступны новые маршруты, напрямую соединяющие «Восточный выезд» с центром города и северной частью Уфы.