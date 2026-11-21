Мероприятие с участием представителей министерств и ведомств прошло на площадке муниципального филиала военно-патриотического парка «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова. На семинаре обсудили актуальные вопросы общественно-политического и социально-экономического развития территорий, задачи дальнейшей работы органов местного самоуправления.
В своём выступлении руководитель региона выразил признательность главам муниципалитетов за ответственный труд и вклад территорий в развитие Башкортостана.
— Одна из задач этого семинара — что называется, сверить часы и совместно определить наиболее эффективные подходы к решению тех или иных задач на местном уровне. Главная из них — поддержка специальной военной операции, — сказал Радий Хабиров. — Значимость вашей работы сложно переоценить. Вы — двигатель развития республики и в числе первых отвечаете на современные вызовы. Огромное за это спасибо.
Глава Башкортостана отметил, что важная составляющая деятельности — информационное сопровождение работы муниципалитетов и диалог с жителями по волнующим их темам.
Говоря о конкретных проектах, направленных на развитие городов и районов, Глава республики подчеркнул важность оценки эффективности этих инициатив и значимости их для людей. Одна из таких тем — модернизация транспортной инфраструктуры, которая обеспечивает синергетический эффект во многих отраслях экономики и социальной сферы. В этой связи Радий Хабиров анонсировал новую программу для муниципалитетов.
— Со следующего года мы начнём выделять дополнительные средства на ремонт улично-дорожной сети — в первую очередь в районных центрах. Там живёт достаточно большое количество людей, и эффект от этих вложений, безусловно, будет высоким, — сказал Радий Хабиров. — Сформируем график, чтобы за ближайшие четыре года привести в порядок улицы городов и сёл. При этом необходимо будет обосновать значимость того или иного проекта, защитить его на уровне регионального минтранса и завершить в течение одного сезона. Действующие программы, такие как ремонт «фонящих» дорог, при этом сохранятся.
В рамках программы семинара обсудили широкий круг вопросов. О промежуточных итогах социально-экономического развития региона рассказал премьер-министр правительства Башкортостана Александр Шельдяев.
Он сообщил, что в республике хорошими темпами развивается промышленность. Наиболее высокие темпы роста демонстрирует обрабатывающий сектор — 11,2 процента за девять месяцев. Это обусловлено в том числе развитием производственной инфраструктуры — в регионе действуют 14 индустриальных парков и 30 промышленных технопарков, где работают порядка 170 резидентов. Кроме того, Башкортостан вновь стал лидером Национального рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню кластерного развития.
Аграрии региона успешно завершили уборочную кампанию — урожай зерновых достиг 3,4 млн тонн. В хозяйствах продолжают модернизацию технического парка. С начала 2026 года приобрели 2,3 тысячи единиц техники на 13,9 млрд рублей.
Хорошими темпами развиваются предпринимательство и туризм, а также социальная инфраструктура, в том числе объекты здравоохранения и образования.
Участники обсудили динамику основных финансово-экономических показателей в разрезе муниципалитетов, особенности развития территорий, приоритеты социальной и молодёжной политики, различные аспекты взаимодействия местной власти с жителями.
В завершение работы руководитель региона вручил медаль «От благодарного народа Башкортостана — СВО» предпринимателю из Стерлибашевского района, многодетному отцу Ринату Хусаинову. Он принимает активное участие в поддержке участников специальной военной операции и подготовил уже 40 гуманитарных конвоев.
По итогам семинара Радий Хабиров подчеркнул важность регулярных встреч с главами городов и районов.
«Управленческий ресурс очень важен. Поэтому мы проводим такие мероприятия. Необходимо, чтобы во главе каждого муниципалитета был деятельный, эффективный человек, который стремится созидать и двигать территорию вперёд», — отметил Радий Хабиров, отвечая на вопрос спецкора «Башинформа».
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