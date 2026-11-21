В рамках программы семинара обсудили широкий круг вопросов. О промежуточных итогах социально-экономического развития региона рассказал премьер-министр правительства Башкортостана Александр Шельдяев.

Он сообщил, что в республике хорошими темпами развивается промышленность. Наиболее высокие темпы роста демонстрирует обрабатывающий сектор — 11,2 процента за девять месяцев. Это обусловлено в том числе развитием производственной инфраструктуры — в регионе действуют 14 индустриальных парков и 30 промышленных технопарков, где работают порядка 170 резидентов. Кроме того, Башкортостан вновь стал лидером Национального рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню кластерного развития.

Аграрии региона успешно завершили уборочную кампанию — урожай зерновых достиг 3,4 млн тонн. В хозяйствах продолжают модернизацию технического парка. С начала 2026 года приобрели 2,3 тысячи единиц техники на 13,9 млрд рублей.

Хорошими темпами развиваются предпринимательство и туризм, а также социальная инфраструктура, в том числе объекты здравоохранения и образования.

Участники обсудили динамику основных финансово-экономических показателей в разрезе муниципалитетов, особенности развития территорий, приоритеты социальной и молодёжной политики, различные аспекты взаимодействия местной власти с жителями.

В завершение работы руководитель региона вручил медаль «От благодарного народа Башкортостана — СВО» предпринимателю из Стерлибашевского района, многодетному отцу Ринату Хусаинову. Он принимает активное участие в поддержке участников специальной военной операции и подготовил уже 40 гуманитарных конвоев.

По итогам семинара Радий Хабиров подчеркнул важность регулярных встреч с главами городов и районов.

«Управленческий ресурс очень важен. Поэтому мы проводим такие мероприятия. Необходимо, чтобы во главе каждого муниципалитета был деятельный, эффективный человек, который стремится созидать и двигать территорию вперёд», — отметил Радий Хабиров, отвечая на вопрос спецкора «Башинформа».