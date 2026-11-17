Сразу после назначения на должность главы администрации Рустам Шарипов опубликовал в своих социальных сетях пост, в котором поблагодарил депутатов горсовета за доверие, а Главу Башкирии – за постоянное внимание к развитию Уфы и поддержку важных для города инициатив.
Новоиспеченный глава администрации башкирской столицы пообещал в своей работе слышать жителей и приложить весь свой практический опыт для решения стоящих перед ним и командой задач.
«Предстоит большая работа по решению повседневных городских вопросов и задач развития столицы. Продолжим её вместе с командой администрации, депутатами городского совета, при поддержке руководства республики. В этой работе важно слышать жителей, учитывать их предложения и замечания. Моя главная цель – работать на благо нашего города и республики, ставя интересы уфимцев на первое место в каждом решении. Приложу свои знания и опыт, чтобы оправдать оказанное доверие», – написал Рустам Шарипов.
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