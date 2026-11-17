«Благодарю вас за оказанное доверие и поддержку моей кандидатуры на должность главы администрации Уфы. Для меня это большая честь и огромная ответственность. Особую признательность выражаю вам, Радий Фаритович, за постоянную всестороннюю поддержку развития города Уфы. Благодарю вас, уважаемый Марат Васфиевич, уважаемые депутаты, за готовность к совместной работе. Только совместными усилиями мы сможем решить те задачи, которые стоят перед городом, и добиться ощутимых результатов. В своей работе всегда буду опираться на открытый диалог с населением, силу и порядочность команды, тесное взаимодействие с руководством республики, всеми ведомствами и структурами. Приложу все свои силы, опыт и знания, чтобы Уфа становилась еще более комфортной и благополучной», – сказал в своей первой в качестве главы администрации речи Рустам Шарипов.

На заседании присутствовали Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, председатель Госсобрания – Курултая РБ Андрей Назаров и премьер-министр правительства Александр Шельдяев, руководитель администрации Главы РБ Искандер Ахметвалеев и его заместитель Данияр Абдрахманов.