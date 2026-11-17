«Благодарю вас за оказанное доверие и поддержку моей кандидатуры на должность главы администрации Уфы. Для меня это большая честь и огромная ответственность. Особую признательность выражаю вам, Радий Фаритович, за постоянную всестороннюю поддержку развития города Уфы. Благодарю вас, уважаемый Марат Васфиевич, уважаемые депутаты, за готовность к совместной работе. Только совместными усилиями мы сможем решить те задачи, которые стоят перед городом, и добиться ощутимых результатов. В своей работе всегда буду опираться на открытый диалог с населением, силу и порядочность команды, тесное взаимодействие с руководством республики, всеми ведомствами и структурами. Приложу все свои силы, опыт и знания, чтобы Уфа становилась еще более комфортной и благополучной», – сказал в своей первой в качестве главы администрации речи Рустам Шарипов.
На заседании присутствовали Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, председатель Госсобрания – Курултая РБ Андрей Назаров и премьер-министр правительства Александр Шельдяев, руководитель администрации Главы РБ Искандер Ахметвалеев и его заместитель Данияр Абдрахманов.
Напомним, на прошлой неделе состоялось заседание комиссии, на котором подвели итоги конкурса на должность руководителя столичной администрации. По итогам заседания в список вошли четыре кандидатуры: первый заместитель главы администрации Стерлитамака по экономике и промышленности Артур Гафаров; депутат Госсобрания РБ, индивидуальный предприниматель Эдуард Сардаров; генеральный директор ООО «Газ-Сервис» Рустам Хафизов и исполняющий обязанности главы уфимской администрации Рустам Шарипов.
Напомним, с 1 июня Рустам Шарипов приступил к исполнению обязанностей главы администрации Уфы. Он родился 29 июля 1982 года в деревне Новомусятово Бурзянского района, окончил Сибайский институт БГУ и Башкирскую академию госслужбы и управления. Трудовой путь начинал в 2000 году маляром третьего разряда. Затем в разные годы работал менеджером по продажам, кредитным специалистом и специалистом отдела клиентского обслуживания в банках. В администрацию Бурзянского района пришел в 2009 году ведущим экономистом отдела экономики. Затем год работал экономистом департамента экономики, коммерции и хозяйства информационного агентства «Башинформ». В 2012 году был назначен главой администрации Бурзянского района.
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