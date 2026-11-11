Кандидата на пост мэра Уфы назвали «человеком со стержнем»

«Я специально из Хайбуллинского района пригласил Рустама Динисламовича, он всё-таки два муниципалитета прошёл, человек с характером, не злой, что для меня немаловажно. Человек со стержнем очень серьёзным», — отозвался об и.о. мэра города Радий Хабиров.

Руководитель региона подчеркнул, что итоговое решение остается за депутатами, но представители республиканской власти также посетят заседание.

Руководитель региона предупредил, что новому главе предстоит решать масштабные задачи в преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который Уфа примет в 2028 году. По его словам, в столицу республики прибудут более 30 глав государств, включая лидеров России, Китая и Индии, поэтому новому руководству города предстоит выполнить огромный объём работы.