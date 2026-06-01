В Уфе назначили нового исполняющего обязанности мэра

В мэрии Уфы произошли кадровые изменения. Новым исполняющим обязанности главы администрации города назначен Рустам Шарипов, возглавлявший ранее администрацию Хайбуллинского района. Он приступает к обязанностям сегодня, 1 июня. Об этом на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщил Радий Хабиров.

«Вы его все знаете, представлять нужды нет. Он 12 лет работал главой администраций. Пять лет руководил Бурзянским районом и семь лет – Хайбуллинским, причем достаточно успешно и деятельно. Я считаю, что сейчас Уфе нужно дать немного энергии. Потому что мы не можем входить без этой энергии в выборную кампанию, которая будет непростой, потому что будет избираться городской Совет. Огромное хозяйство, за ним надо смотреть», – сказал Глава Башкирии.

Рустам Шарипов родился 29 июля 1982 года в деревне Новомусятово Бурзянского района, окончил Сибайский институт БГУ и Башкирскую академию госслужбы и управления. Трудовой путь начинал в 2000 году маляром третьего разряда. Затем в разные годы работал менеджером по продажам, кредитным специалистом и специалистом отдела клиентского обслуживания в банках. В администрацию Бурзянского района пришел в 2009 году ведущим экономистом отдела экономики. Затем год работал экономистом департамента экономики, коммерции и хозяйства информационного агентства «Башинформ». В 2012 году был назначен главой администрации Бурзянского района.

Ранее стало известно, что вице-мэр Уфы Агарагим Кагиргаджиев ушел в отставку.