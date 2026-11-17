«Рустам Динисламович – наш соратник, который давно работает в управленческой команде республики. Он показал себя эффективным руководителем, и теперь впереди у него – новые ответственные задачи. В приоритете – поддержка участников специальной военной операции и их семей, защита критически важных объектов от вражеских атак. И конечно, дальнейшее развитие Уфы, подготовка к саммиту ШОС, который пройдет в 2028 году, улучшение жизни горожан. Наши жители очень требовательны – важно уметь их слышать и поддерживать конструктивные инициативы. Желаю новому руководителю городской администрации удачи на новом посту. А мы обязательно поможем», – написал Радий Хабиров.

Ранее руководитель региона выступил на заседании горсовета, на которой поставил задачи новой управленческой команде Уфы.