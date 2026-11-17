На внеочередном заседании горсовета, на котором Рустама Шарипова назначили главой администрации Уфы, выступил Радий Хабиров. Он поздравил мэра с назначением, отметил его большой управленческий опыт и поставил задачи, которые предстоит решить.

«Вам предстоит работать в очень напряженных условиях. Ведь задачи в наши дни становятся все сложнее, а требования возрастают. Надо быть к этому готовым. Вызовы времени у нас при этом только увеличиваются. Нам нужно продолжить решать задачи СВО, поддерживать наших военнослужащих и их семьи, обеспечить защиту критически важных объектов столицы от атак вражеских беспилотников. Вот могу сказать, сегодня мы отразили очень большую атаку – сбили 49 беспилотников. Я полагаю, что это ваша задача – увеличивать их оборонные возможности», – подчеркнул Глава Башкирии.

Также руководитель региона отметил, что Уфа является столицей крупных всероссийских и международных событий. Только за последние годы провели форум «Россия – спортивная держава», форум межрегионального сотрудничества «Россия – Казахстан», форум регионов России и Беларуси, Всероссийскую детскую фольклориаду, крупные спортивные соревнования. В 2028 году башкирская столица примет саммит ШОС. Впереди всего 1,5 года на подготовку.

«Это событие мирового уровня. И, безусловно, серьезный экзамен для республики и нашей столицы. Под моим руководством уже создан оргкомитет, работает дирекция во главе с первым заместителем премьер-министра правительства, созданы рабочие группы, и мы уже начали эту большую работу. В нашем распоряжении всего лишь около полутора лет. И за это время предстоит выполнить колоссальный объем работы. Городская администрация должна тесно взаимодействовать с дирекцией и всеми рабочими группами, а также создать на своем уровне соответствующую организационную структуру», – поручил Радий Хабиров.

Приводить город в порядок, вести работы по благоустройству нужно не только к саммиту, но в целом планомерно заниматься улучшением башкирской столицы, отметил Глава республики. Предстоят «большие» стройки.

«В целом Уфу нужно продолжать приводить в порядок. Большая работа предстоит по ремонту улично-дорожной сети, масштабная работа предстоит по благоустройству. Необходимо решать вопросы с освещением, архитектурной подсветкой зданий, особенно при въезде в город из аэропорта. Нам необходимо к концу года достроить межвузовский студенческий кампус, мы поставили себе задачу построить центр прогрессивного бокса и большого тенниса, а также ряд объектов», – сказал руководитель региона.

Отдельно Радий Хабиров остановился на теме строительства. До 2030 года обеспечить до четырех миллионов «квадратов» ввода жилья, продолжить комплексную застройку Забелья и Зауфимья, искать интересные архитектурные решения с ярким колоритом. А также совместная задача мэрии и правительства – обеспечивать новые микрорайоны школами и детскими садами, поликлиниками, спортплощадками.

Ждут от администрации города плановой и системной работы по развитию общественного транспорта, в том числе расширению трамвайной сети. Работа управляющих компаний и коммунальных служб тоже должна быть бесперебойной, со своевременной уборкой дворов и улиц.

«Ближайшая задача администрации города, чтобы система ЖКХ прошла зимний период комфортно, без сбоев», – подчеркнул Радий Хабиров.

Под началом нового главы администрации города продолжится и масштабная модернизация первичного звена здравоохранения, реализация инициированной Главой Башкирии программы по ремонту поликлиник в Уфе. В следующем году планируют сдать новый математический лицей.

Рустаму Шарипову и его команде предстоит «оживить» улицу Октябрьской революции.

«Улица должна стать удобным пространством для прогулок уфимцев и гостей столицы, местом для бизнеса, культурных инициатив и туризма. Мы почти завершили работу по замене и переносу коммуникаций. Теперь, уважаемый Рустам Динисламович, "мяч" на стороне инвесторов и администрации Уфы. Поэтому в старинные особняки нужно вдохнуть новую жизнь», – поручил Радий Хабиров.

Также Глава Башкирии поручил новой команде столичной администрации «слышать людей, принимать обоснованную критику» от жителей и работать в тесной связке с правительством и депутатами всех уровней.