18 ноября в Москве на полях XX Международного форума «Транспорт России» Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с президентом ПАО «Ростелеком» Михаилом Осеевским.
На повестке – участие компании в подготовке саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2028 году, в том числе в организации системы интеллектуального видеонаблюдения «Безопасный город».
Радий Хабиров отметил, что «Ростелеком» стал надёжным партнёром региона в реализации крупнейших инфраструктурных и цифровых проектов.
– Мы уже достаточно эффективно работаем в рамках организации пунктов весогабаритного контроля, а также установки комплексов фото- и видеофиксации правонарушений для повышения безопасности дорожного движения. Начинали с 200 камер, а теперь их больше 1800. Их модернизация – тоже часть совместной работы, – сказал Радий Хабиров. – Сегодня хотели бы обсудить возможность нашего взаимодействия в рамках подготовки к ШОС, который пройдёт в Уфе в 2028 году. Это большое дело.
Михаил Осеевский поблагодарил управленческую команду Башкортостана за плодотворное сотрудничество и предложил ряд новых инициатив. Речь идёт в том числе о создании каналов связи и поставке оборудования за счёт инвестиций «Ростелекома» в рамках подготовки к саммиту.
– У нас большой опыт в организации таких масштабных мероприятий, для них готовится специальная цифровая, телекоммуникационная инфраструктура. Мы видим, как развивается Башкортостан и наша работа в республике. У нас есть прорывные технологии. В их числе – уникальный проект «Цифровой улей» по развитию сельского хозяйства, который тиражируется у вас и больше нигде в стране. И сегодня целый ряд компаний и предпринимателей им пользуется. Мы готовы обсудить дальнейшие перспективы нашей совместной работы, – рассказал в интервью спецкору «Башинформа» Михаил Осеевский.
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