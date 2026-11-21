«Со следующего года мы начнём выделять дополнительные средства на ремонт улично-дорожной сети — в первую очередь, в районных центрах. Там живёт достаточно большое количество людей, и эффект от этих вложений, безусловно, будет высоким. Сформируем график, чтобы за ближайшие четыре года привести в порядок улицы городов и сёл. При этом необходимо будет обосновать значимость того или иного проекта, защитить его на уровне регионального минтранса и завершить в течение одного сезона. Действующие программы, такие как ремонт „фонящих“ дорог, при этом сохранятся», — отметил Радий Хабиров.
Во время общения со спецкором «Башинформа» Глава региона пояснил:
«Мы нашли возможность в нашем дорожном фонде на четыре года выделять по два-три миллиарда рублей и навести порядок во всех районных центрах в плане дорог. Во-первых, асфальтированные дороги обновить, потом многие районные центры разрослись, туда отсыпать щебёнки хорошей, эту работу мы хотим в ближайшие годы сделать и помочь нашим районам».
Ранее Радий Хабиров подчеркнул важность регулярных встреч с главами городов и районов.
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