19 ноября в рамках XX Международного форума «Транспорт России» состоялась встреча заместителя председателя правительства страны Марата Хуснуллина и Главы Башкортостана Радия Хабирова. На повестке – вопросы развития строительной и дорожной отраслей республики.
Вице-премьер высоко оценил темпы строительства в Башкортостане многоквартирного жилья, ввод которого по состоянию на 1 октября на 34 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года. При этом 53 площадки в регионе выделили для реализации проектов комплексного развития территорий. Марат Хуснуллин отметил и активное дорожное строительство, благодаря чему в нормативном состоянии находится более 73 процентов опорной сети региона.
– Развитие транспортной и жилищной инфраструктуры напрямую определяет качество жизни людей, создаёт условия для роста экономики и повышения связанности территорий, – сказал вице-премьер.
Глава Башкортостана выразил признательность за плодотворную совместную работу с федеральным центром и эффективность стимулирующих механизмов, способствующих динамичному развитию региона.
– Национальный проект «Инфраструктура для жизни» – один из ключевых для нашей республики. В рамках нацпроекта мы привлекли более 10 млрд рублей федеральных средств. Мы строим жилье, инфраструктурные объекты, благоустраиваем территории. Большое внимание уделяем развитию дорожного и транспортного хозяйства, – отметил Радий Хабиров. – Хочу поблагодарить нашего Президента, Правительство России и вас, уважаемый Марат Шакирзянович, за поддержку планов и начинаний республики.
Руководитель региона сообщил, что в начале недели в Уфе открыли новый участок улицы имени Города Галле, который соединил федеральную трассу М-5 «Урал» с подъездом к магистрали М-12 «Восток».
На встрече также обсудили перспективы реализации масштабных транспортных проектов в столице Башкортостана. В их числе – строительство южного обхода Уфы и продолжения проспекта Салавата Юлаева, возведение мостового перехода через Белую в створе улицы Интернациональной, а также ремонт старого Затонского моста
В беседе с корреспондентом «Башинформа» Глава Башкортостана подвёл основные итоги встречи.
– Марат Шакирзянович с большим уважением относится к нашей республике. Он крупный руководитель, который предъявляет определённые требования, чтобы эффективно расходовать средства и выполнять намеченные планы. И Башкортостан в этой части демонстрирует высокую дисциплину, – отметил Радий Хабиров. – Сегодня мы рассмотрели большой проект по строительству Южного обхода Уфы. Его параметры нам понятны, важно проработать финансовую схему. Это непростой объект, который требует постоянного внимания. Кроме того, есть задача довести дорогу Уфа – Дюртюли до первой категории, её мы также выполним в течение нескольких лет.
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