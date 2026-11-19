19 ноября в рамках XX Международного форума «Транспорт России» состоялась встреча заместителя председателя правительства страны Марата Хуснуллина и Главы Башкортостана Радия Хабирова. На повестке – вопросы развития строительной и дорожной отраслей республики.

Вице-премьер высоко оценил темпы строительства в Башкортостане многоквартирного жилья, ввод которого по состоянию на 1 октября на 34 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года. При этом 53 площадки в регионе выделили для реализации проектов комплексного развития территорий. Марат Хуснуллин отметил и активное дорожное строительство, благодаря чему в нормативном состоянии находится более 73 процентов опорной сети региона.

– Развитие транспортной и жилищной инфраструктуры напрямую определяет качество жизни людей, создаёт условия для роста экономики и повышения связанности территорий, – сказал вице-премьер.

Глава Башкортостана выразил признательность за плодотворную совместную работу с федеральным центром и эффективность стимулирующих механизмов, способствующих динамичному развитию региона.