В нем приняли участие премьер-министр правительства республики Александр Шельдяев, министр внутренних дел РБ генерал-лейтенант полиции Александр Воронежский, председатель Общественного совета при МВД республики генерал-лейтенант милиции в отставке Рафаил Диваев и председатель Региональной организации общероссийской общественной организации ветеранов ОВД полковник милиции в отставке Ришат Юсупов, а также сотрудники и ветераны службы.
«Служба участковых уполномоченных полиции является одной из самых значимых в правоохранительной деятельности. Участкового по праву можно назвать «универсальным солдатом правопорядка», который является в одном лице и представителем уголовного розыска, и сотрудником по борьбе с экономическими преступлениями, и дознавателем», – отметил министр внутренних дел республики Александр Воронежский.
Он подчеркнул, что верность долгу, высокая ответственность и внимательное отношение к гражданам вызывают ответное доверие населения и уважение к сотрудникам полиции.
Обращаясь к собравшимся, Александр Шельдяев от имени Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова, правительства республики и от себя лично поздравил участковых с профессиональным праздником и поблагодарил их за добросовестную службу, ответственность и преданность делу. Он подчеркнул, что участковый находится ближе всех к людям, знает их проблемы и потребности, обстановку на вверенных территориях, а его работа требует профессиональных знаний, терпения и чуткости, умения находить общий язык с людьми. Нередко именно участковый становится первым, кто приходит на помощь, помогает разрешить конфликт или предотвратить беду. На него возложена большая ответственность за предупреждение преступлений, обеспечение общественной безопасности и правопорядка.
Особые слова признательности прозвучали в адрес ветеранов службы, которые заложили прочные профессиональные традиции, внесли большой вклад в обеспечение правопорядка в республике и сегодня передают молодым сотрудникам свой бесценный опыт. Александр Шельдяев выразил уверенность, что сотрудники и впредь будут с честью нести службу, вносить важный вклад в защиту жителей республики, и пожелал всем крепкого здоровья, благополучия, выдержки и успехов.
В пресс-службе МВД по РБ сообщили, что по итогам ежегодного конкурса звания лучших сотрудников распределились следующим образом:
Дипломами и сертификатами за победу в номинации «Лучший инспектор по осуществлению административного надзора» наградили майора полиции Олесю Чирко (Уфа), майора полиции Альфию Аккучукову (Белорецкий район) и её коллегу из Кумертау —- майора полиции Виталия Таракана.
Особо был отмечен майор полиции Валерий Минликаев из Калтасинского района. Накануне он стал победителем Всероссийского конкурса «Народный участковый — 2026» в Москве. За эту победу министр внутренних дел и премьер-министр республики вручили ему ценные подарки.
В сотрудничестве с региональными органами власти решаются многие проблемные вопросы правоохранительной деятельности, в том числе ежегодно органам внутренних дел оказывается значительная материально-техническая поддержка. Глава МВД республики Александр Воронежский выразил слова благодарности Главе республики Радию Фаритовичу Хабирову за всестороннюю поддержку и продолжение доброй традиции по поощрению лучших участковых уполномоченных полиции и инспекторов по делам несовершеннолетних.
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