18 ноября в рамках XX Международного форума «Транспорт России» Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с председателем правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» («Автодор») Вячеславом Петушенко. Они обсудили вопросы развития дорожно-строительной отрасли республики.

Наиболее масштабный транспортный проект, который реализуют в регионе – федеральная трасса М-12 «Восток». По территории Башкортостана проходят два её участка. Это обход пяти населённых пунктов – Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново – протяжённостью 65 км и часть маршрута Дюртюли – Ачит длиной около 140 км.

Вячеслав Петушенко отметил, что «Автодор» продолжает развивать инфраструктуру придорожного сервиса трассы М-12. Так, в ноябре 2026 года в Бураевском районе начал работу новый многофункциональный комплекс с торговым залом и кафе, а также санитарным блоком и душевыми для водителей-дальнобойщиков. На площадке также создали зону отдыха с детским игровым и воркаут-оборудованием.

Глава Башкортостана высоко оценил мультипликативный эффект от запуска современных инфраструктурных объектов.