18 ноября в рамках XX Международного форума «Транспорт России» Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с председателем правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» («Автодор») Вячеславом Петушенко. Они обсудили вопросы развития дорожно-строительной отрасли республики.
Наиболее масштабный транспортный проект, который реализуют в регионе – федеральная трасса М-12 «Восток». По территории Башкортостана проходят два её участка. Это обход пяти населённых пунктов – Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново – протяжённостью 65 км и часть маршрута Дюртюли – Ачит длиной около 140 км.
Вячеслав Петушенко отметил, что «Автодор» продолжает развивать инфраструктуру придорожного сервиса трассы М-12. Так, в ноябре 2026 года в Бураевском районе начал работу новый многофункциональный комплекс с торговым залом и кафе, а также санитарным блоком и душевыми для водителей-дальнобойщиков. На площадке также создали зону отдыха с детским игровым и воркаут-оборудованием.
Глава Башкортостана высоко оценил мультипликативный эффект от запуска современных инфраструктурных объектов.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.