Сразу после назначения Рустама Шарипова главой администрации Уфы он пообщался с журналистами. Представители СМИ задали вопрос о возможных кадровых перестановках. Мэр подчеркнул, что задачи менять команду нет, но тем не менее некоторые изменения неизбежны.

«Если вы обратили внимание, кадровые изменения они уже идут. В целом нет задачи, чтобы взять и одномоментно команду поменять. Я считаю, что это живой организм, который нужно менять постепенно. Конечно, когда сменяется руководство, меняются определенные ориентиры, направления и задачи. Поэтому какие-то кадровые решения неизбежны», – сказал Рустам Шарипов.

Напомним, ранее «Башинформ» писал о том, что мэрию Уфы по собственному желанию покинули восемь чиновников, в том числе заместители главы администрации.