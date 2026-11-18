Важным шагом в этом направлении стало подписание соглашения о сотрудничестве республики с вузом. Документ предусматривает развитие научно-исследовательской деятельности, организацию практик, стажировок и иных форм взаимодействия, направленных на формирование практических навыков и компетенций, содействие участию молодёжи в конкурсах, олимпиадах, форумах.

«Нашему вузу 160 лет исполнилось в прошлом году, у него довольно богатая история. Под современным названием он существует с 2016 года. Это довольно большой многопрофильный вуз. У нас есть три основных направления: главное инженерное — машиностроение автомобильное и общего типа; мощный блок IT-направления; и то, что мы называем "артс" – искусство: журналисты, художники, издатели. В рейтинге Минтруда второй год подряд публикуется оценка вузов исключительно по трудоустройству выпускников через два года после окончания. Из 18 укрупнённых направлений в 11 мы в первой десятке вузов страны – хороший показатель. Мы всегда рады студентам-абитуриентам из Республики Башкортостан. Сейчас у нас учится 201 человек со всех курсов – это достаточное количество. Работаем в содружестве не только по инженерии, но и по другим направлениям – это важно», – отметил ректор вуза.

«Мы стараемся налаживать контакты с ведущими вузами Москвы, где сосредоточены высокие технологии. Московский Политех – один из ведущих технических университетов. Очень хотелось бы проводить обмены, стажировки, надеюсь, соглашение этому поспособствует», – отметил Радий Хабиров.

Глава Башкортостана ознакомился с материально-технической базой университета. Главе республики показали гоночный прототип FDR12, созданный силами студентов вуза. Это первый в России автомобиль с карбоновым монококом и оснащён гибридной силовой установкой. Расчётная максимальная скорость FDR12 составляет 270 км/ч.

Представители Московского политеха рассказали, что гибридную установку этого автомобиля сейчас используют для автомобилей, которые созданы для военных целей, то есть специального назначения.

Директор Передовой инженерной школы электротранспорта Московского политехнического университета Пабло Эмилио Итурралде Бакеро рассказал, что помимо FDR12, университет известен серией электромотоциклов MIG. В нем использовали углепластиковые обтекатели и технологию 3D-печати для некоторых компонентов. Система телеметрии позволит следить за байком в удаленном режиме: в том числе фиксировать скорость, положение, напряжение аккумулятора. В новой модели использовались титановые шины с шипами собственного производства. Электробайк MIG R команды EMP Moscow установил рекорд скорости на льду на озере Байкал — 210,6 км/ч.

«Мы работаем в нашей цифровой среде и потом тестируем на наших симуляторах. Только после этого строим эти автомобили. Тут важно то, что и софт наш российский — это наши российские треки. Мы разработали не только гоночные треки, но ещё полигоны для тестирования обычных автомобилей. Допустим, автомобили, которые мы разрабатывали совместно с "АвтоВАЗом", были протестированы тоже на этих полигонах. Таким образом, мы тем самым снижаем натурные испытания», – отметил Пабло Эмилио.

Лаборатория цифровых и аддитивных технологий в литейном производстве открылась на факультете машиностроения Московского Политеха в 2024 году. Она была создана и оборудована в рамках федеральной программы «Приоритет-2030». В этой программе Московский Политех участвует со стратегическим проектом «Доступный электромобиль».

Лаборатория была создана как технологическая база для перехода к цифровым технологиям в литейном производстве. Новый производственный центр оснащен промышленным 3D-принтером, создающим песчано-полимерные литейные формы с точностью 0,3 мм. В качестве расходного материала принтер использует специальный песок и связующие вещества.