В Ярославле подвели итоги общенационального финала международной премии Russian Event Awards. Проекты из Башкирии завоевали один гран‑при, 5 первых, 4 вторых и 5 третьих мест, сообщила министр предпринимательства и туризма РБ Светлана Верещагина.

Республика представила на конкурсе 18 проектов. Всего жюри оценивало более 200 финалистов со всей России.

Гран-при в номинации «Лучшее молодёжное туристическое событие» получил фестиваль электронной культуры и медиаискусства «Электролето 2026».

Первое место заняли пять проектов: стратегическая сессия по развитию туризма и креативных индустрий в малом городе России, фестиваль «Бирская старина», народный праздник «Гуканне вясны», усадьба «Эко-Гнездо», а также «Дни красоты в Уфе» и конкурс «Золотая куница».

Вторые места присудили международной туристической премии «Уездный город», фестивалю горнозаводской цивилизации «Медь», проекту «Мода на все времена» и событийному календарю Бирска на 2026 год.

Третьими стали банный фестиваль «КИПЯТОК FEST», Иглинский трейл «Трёхречье», фестиваль русской культуры «Воскресенский хоровод», исторический парк «Бирская крепость» и фестиваль ручного ткачества и народных ремёсел «Ткачи Фест».

Светлана Верещагина напомнила, что Башкирия примет финал Всероссийского конкурса «Туристический сувенир». С 3 по 5 декабря на площадке Уфы предстанут лучшие работы мастеров России и Беларуси.

Ранее проект научно-популярного туризма Башкирии отметили на российском конкурсе.