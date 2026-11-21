21 ноября в селе Стерлибашево Стерлибашевского района Глава Башкортостана Радий Хабиров осмотрел памятник «41- ҙең арбалы ҡатындары» («Женщины 41-го») и возложил к нему цветы.

Директор районной межпоселенческой библиотеки Рабига Надыршина рассказала, что памятник был открыт в преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войны. Бронзовый монумент изображает шесть женщин разных возрастов и одного ребенка рядом с телегой.

В основе композиции — реальная история, которая произошла в августе 1941 года. Жены солдат узнав, что их мужья, готовившиеся к отправке на фронт, находятся на железнодорожной станции Раевка и голодают, собрав продукты и теплые вещи отправились пешком за 62 км, впрягшись сами в телегу.

Героини памятника — реальные жители села Стерлибашево: Зифа Ахметова, Асма Галиева, Миниямал Зайнетдинова с сыном Муниром, Мунавара Искандарова, Сарвар Файзуллина и Райхан Юсупова.

Этот подвиг был увековечен в пьесе писателя и ученого Заки Зайнуллина «41-нең арбалы хатыннары» («Женщины 41-го»). Спектакль, созданный по пьесе писателя, неоднократно ставился в Стерлибашевском районе и Татарском государственном академическом театре имени Г. Камала.

«История героическая, очень печальная, только у двоих женщин мужья вернулись домой, четверо погибли. Очень трогательная история, сильная, и памятник хороший. Авторам спасибо огромное, они получили премию Салавата Юлаева, и считаю, что это заслуженно. Приезжайте, посмотрите, прям до слез, что называется», — отметил Радий Хабиров.

Памятник создан и установлен на народные средства благодаря активной работе инициативной группы, а также поддержке всех стерлибашевцев и земляков. Общая сумма составила 10 млн рублей, внесли свою лепту 20 организаций и 479 человек. Авторы памятника удостоены Государственной премии имени Салавата Юлаева.

Ранее «Башифнорм» публиковал воспоминания Радия Хабирова о студенческих годах.