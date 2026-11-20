«Благодаря ребятам из наших студотрядов вспомнил события 40-летней давности. Это было действительно очень хорошее время – лучшие годы моей студенческой юности, - написал в соцсетях Глава республики Радий Хабиров. - Сегодня поздравил ребят с окончанием третьего трудового семестра. И подумал вот о чем.

Мы действительно очень многое делаем для развития этого замечательного движения, вкладываем в него много энергии. Потому что твердо знаем: здесь наши девушки и парни научатся самостоятельности, познакомятся с самыми разными людьми, возможно, встретят свою судьбу. Получат уникальный опыт и полезные профессиональные навыки. И конечно, смогут заработать.

Про зарплаты скажу отдельно. Договорились, что со следующего года будем отмечать наградами командиров тех студотрядов, чьи бойцы заработают больше всех. И конечно, продолжим следить за соблюдением трудовых прав и безопасностью наших ребят – это тоже очень важно.

Сегодня в наших студотрядах состоят 13 тысяч студентов. Но я знаю, что желающих к ним присоединиться гораздо больше. И работы для них у нас тоже много. Поэтому приглашаю всех в самое лучшее движение, полное добрых эмоций и романтики».