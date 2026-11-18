Должность начальника управления координации строительной деятельности администрации Уфы занял Ильдус Габбасов. Это кресло участник специальной военной операции и финалист проекта «Герои Башкортостана» получил после назначения нового главы столицы Башкирии Рустама Шарипова.

Ильдус Васимович Габбасов родился 15 июля 1966 года в селе Трунтаишево Альшеевского района РБ. Окончил Башкирский государственный аграрный университет по специальности «Гидромелиорация», прошел профессиональную переподготовку в БАГСУ по программе «Государственное и муниципальное управление. Герои Башкортостана». Участник специальной военной операции, обладатель медали генерала Шаймуратова.

Более 20 лет своей трудовой деятельности посвятил строительной отрасли. Работал инженером, главным инженером, заместителем директора и директором в различных строительных организациях. С 2021 года занимал должность заместителя начальника Управления капитального строительства уфимской администрации, последние два месяца исполнял обязанности начальника управления координации строительной деятельности.

Ранее Башинформ сообщал о том, что ветеран СВО возглавил колледж.