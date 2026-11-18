По его словам, участие республики в таких мероприятиях – это не только возможность получить масштабное финансирование, но и шанс реализовать стратегические проекты, которые напрямую повлияют на качество жизни жителей.

Авиация: расширение возможностей для пассажиров

Радий Хабиров подчеркнул, что развитие аэропорта Уфы выходит за рамки простого расширения взлётно-посадочной полосы:

«Мы сегодня обсудили задачу расширить аэродромную инфраструктуру. Это позволит принимать до 30 широкофюзеляжных самолётов глав государств в рамках саммита ШОС, который пройдет в Уфе в 2028 году. Но главное – технические стоянки нужны для обслуживания самолётов, а значит – больше комфорта пассажирам».

Особое внимание уделяется маршрутной сети.

«Нам нужно увеличивать мобильность наших людей. Мы уже летаем на Дальний Восток, в Сибирь, на юг, на Кавказ, в Центральную Россию. Договорились с «Аэрофлотом» о рейсах в Красноярск – это откроет нашим жителям прямой путь в Юго-Восточную Азию, например, в Бангкок, – подчеркнул Радий Хабиров. – В планах также запуск рейсов в Волгоград и Мурманск, а также дальнейшее развитие маршрутов по России без необходимости транзита через Москву».

Дороги: Южный обход и мультипликативный эффект

Одним из самых амбициозных проектов остаётся строительство Южного обхода Уфы.

«Это порядка 76 млрд рублей инвестиций. Проект почти готов к реализации, надеюсь, приступим к нему ближе к 2030 году. Он сильно разгрузит агломерацию Уфы», – сказал Радий Хабиров.

Глава республики отметил, что дороги дают мощный импульс развитию других сфер:

«М-12 толкает туризм – люди едут по хорошей дороге, развивается автотуризм. А такие проекты, как "Южные ворота" или мост в створе Интернациональной, требуют обязательного наличия потенциала жилищного строительства. Мы доказали, что там будет активная застройка, и именно поэтому получили эти деньги».

Железная дорога и судоходство

Не остаются в стороне и железнодорожные проекты.

«Уфимское железнодорожное кольцо – важный проект. И большая железная дорога Сибай – Подольск – Новорудная никуда не ушла, мы её обязательно построим», – уточнил Глава региона.

Также обсуждаются вопросы судоходства по реке Белой совместно с Росморречфлотом.

Репутация надёжного партнёра

По мнению Главы республики, успех переговоров во многом зависит от репутации региона:

«К нам относятся как к надёжной команде. Может быть, где-то мы не кричим о себе на каждом углу, но спокойно делаем своё дело – и нас уважают».