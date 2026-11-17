Глава ведомства охарактеризовал службу участковых как крайне ответственное направление, где требуется высокая квалификация, строгое соблюдение законности и неравнодушный подход.
«Участковыми в текущем году раскрыто каждое четвертое преступление, пресечено около 1,2 миллиона административных правонарушений. Проведена компетентная проверка по 8 миллионам обращений», – констатировал Владимир Колокольцев.
Министр высоко оценил работу участковых уполномоченных полиции, которые эффективно выполняют возложенные задачи в новых и приграничных регионах, надежно обеспечивают общественный порядок и защиту прав граждан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Владимир Колокольцев отметил вклад в развитие службы региональных органов власти: «В новых микрорайонах открываются современные участковые пункты полиции. В селах строятся административно-жилые комплексы. Выделяется дополнительное финансирование на ремонт имеющихся служебных помещений. Такая поддержка имеет важное значение непосредственно для личного состава и граждан, которые обращаются за правоохранительной помощью».
По традиции во время мероприятия были объявлены имена победителя и призеров конкурса МВД России «Народный участковый». По итогам заключительного этапа конкурса, в котором участвовали 83 сотрудника из разных регионов страны, победителем стал старший участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Калтасинскому району Башкортостана майор полиции Валерий Минликаев. «Народный участковый» 2026 года награжден медалью МВД России «За доблесть в службе», памятным ведомственным нагрудным знаком, почетной грамотой и автомобилем УАЗ «Патриот». Ему вручена памятная статуэтка – главный символ конкурса.
На втором месте – участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 1 УМВД России «Вологда» Вологодской области капитан полиции Александр Резанов. Третье место занял старший участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Лениногорскому району Республики Татарстан старший лейтенант полиции Ирек Ситдиков.
Владимир Колокольцев поблагодарил каждого участкового уполномоченного полиции за ежедневную, кропотливую работу и ответственное отношение к делу.
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