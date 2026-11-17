По традиции во время мероприятия были объявлены имена победителя и призеров конкурса МВД России «Народный участковый». По итогам заключительного этапа конкурса, в котором участвовали 83 сотрудника из разных регионов страны, победителем стал старший участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Калтасинскому району Башкортостана майор полиции Валерий Минликаев. «Народный участковый» 2026 года награжден медалью МВД России «За доблесть в службе», памятным ведомственным нагрудным знаком, почетной грамотой и автомобилем УАЗ «Патриот». Ему вручена памятная статуэтка – главный символ конкурса.

На втором месте – участковый уполномоченный полиции отдела полиции № 1 УМВД России «Вологда» Вологодской области капитан полиции Александр Резанов. Третье место занял старший участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Лениногорскому району Республики Татарстан старший лейтенант полиции Ирек Ситдиков.

Владимир Колокольцев поблагодарил каждого участкового уполномоченного полиции за ежедневную, кропотливую работу и ответственное отношение к делу.