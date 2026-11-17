Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров посетил участковый пункт полиции Ленинского района Уфы, где пообщался с сотрудниками и поздравил их с профессиональным праздником.
«Вот такие замечательные ребята следят за порядком в Ленинском районе Уфы. Совсем молодые, но очень ответственные, принципиальные и надежные. Супруги Иван и Злата Ретюнские служат в пункте полиции № 34. В День участковых уполномоченных заехал поздравить их с коллегами с профессиональным праздником. У них непростая работа. К сожалению, мир не идеален — и им приходится выполнять сложнейшие задачи, защищать граждан от домашнего насилия, хулиганства, более тяжких преступлений, обеспечивать покой и безопасность», — сказал Глава РБ.
Он отметил, что в самых сложных ситуациях именно участковые первыми приходят на помощь.
«И за это им низкий поклон. Республика всегда и во всем поддерживала наше Министерство внутренних дел и обязательно продолжит это делать. Благодарю за службу и от души желаю здоровья, удачи, благополучия!» — подчеркнул Радий Хабиров.
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