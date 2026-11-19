19 ноября в Москве на полях XX Международного форума и выставки «Транспорт России» Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новиковым. Основной темой обсуждения стала подготовка дорожной инфраструктуры региона к проведению в Уфе заседания саммита Шанхайской организации сотрудничества.
Глава Башкортостана поблагодарил руководство Росавтодора за совместную работу по развитию транспортной системы региона.
– Мы чувствуем вашу поддержку, – сказал Радий Хабиров. – Во многом благодаря этому республика – в числе лидеров дорожного строительства.
Роман Новиков отметил слаженную работу Росавтодора, правительства республики и региональных проектных команд. Благодаря этому в Башкортостане сохраняется высокий уровень транспортно-эксплуатационного состояния федеральных автомобильных дорог.
– Мы продолжим комплексную модернизацию этих трасс, уделим особое внимание дорогам опорной сети региона. Эти маршруты имеют ключевое значение – они соединяют Уфу с крупными промышленными центрами – Стерлитамаком, Салаватом, Сибаем и другими городами, обеспечивают транспортное сообщение между районами Башкортостана, а также связь с соседними регионами. Сегодня 72,5 процента дорог опорной сети региона находятся в нормативном состоянии. Наша общая задача – последовательно повышать этот показатель, создавая безопасные и комфортные условия для жителей и гостей республики, – сказал руководитель Росавтодора.
Стороны обсудили планы по обновлению дорог Уфимской агломерации – это важно для бесперебойного транспортного обслуживания во время саммита ШОС.
Кроме того, на встрече рассмотрели ход капитального ремонта дороги Р‑240 на обходе Стерлитамака с расширением до четырёх полос и ремонт в Уфе моста через реку Белую в створе улицы города Галле.
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