Сегодня в уфимском Дворце борьбы прошел слет студенческих отрядов Башкортостана. Его участниками стали порядка 3000 бойцов студенческих отрядов региона. Ребят с окончанием третьего трудового семестра 2026 года поздравил Глава республики Радий Хабиров.
«Я тоже работал в стройотряде, поэтому для меня это очень важные воспоминания — самые счастливые годы и месяцы моей студенческой жизни. Именно по этой причине наша управленческая команда сейчас активно поддерживает движение студенческих стройотрядов. Мы хотим, чтобы вы сохранили этот опыт на всю жизнь. Есть несколько причин, зачем мы это делаем.
Первое. Вы получаете уникальные жизненные навыки, такой опыт общения с людьми пригодится вам на всю жизнь – это очень важно.
Второе. Вы приобретаете профессиональные умения, которые пригодятся позже. Даже если вы не свяжете свою жизнь со строительством, у вас всегда будет "в кармане" удостоверение штукатура или каменщика. Я сам говорю: есть удостоверение — значит, ты можешь заработать деньги.
И конечно, ваш труд – огромный вклад в развитие нашей республики и всей страны. Вы действительно помогаете государству решать важнейшие задачи», – сказал Радий Хабиров.
По мнению Главы региона, важный момент – это заработная плата. Для молодого человека крайне важно уметь зарабатывать деньги.
«Поэтому я отдельно отмечу командиров отрядов, которые приведут ко мне команду с самой большой зарплатой. Их будут награждать государственными наградами Республики Башкортостан. Сам дважды был командиром отряда и знаю: от его компетентности, настойчивости и изобретательности зависит, сколько денег получит отрядник себе в карман и как скоро он сможет отдохнуть или помочь родителям.
Ещё одна важная составляющая стройотряда — это романтика. В вашей молодой жизни, среди бесконечной суеты большого мира, окунуться в спокойную романтику стройотряда — уже здорово. Вполне возможно, что там вы найдёте и вторую половинку», — отметил Радий Хабиров.
Глава республики напомнил, что в регионе создан Центр развития стройотрядов, который занимается защитой прав ребят.
«Как Глава республики, буду строго спрашивать за обеспечение безопасности труда и достойных условий работы. У нас работает 13 тысяч молодых людей, но я точно знаю, что минимум вдвое больше ребят захотят работать. Нет никакого плана ради плана — просто я уверен, что это очень хорошее дело, которое вы будете вспоминать всю жизнь. Важно прожить этот отрезок молодости так, чтобы было тепло и приятно вспомнить. Посмотрите, вот сидят ветераны студенческих отрядов — они до сих пор собираются вместе, поют песни, дружат, встречаются.
Поздравляю вас с окончанием трудового семестра! Уже пора готовиться к новому. Надеюсь, кто-то из вас снова почувствует вкус стройки, молодёжного задора и студенческой романтики и обязательно вернётся в стройотряд», — подытожил Радий Хабиров.
Он также вручил лучшим стройотрядовцам почётные знаки «Доброволец (волонтёр) Республики Башкортостан» и благодарности Главы.
Радий Хабиров также осмотрел тематическую экспозицию, посвященную развитию студенческих стройотрядов, пообщался с ребятами, поинтересовался условиями труда и уровнем их заработных плат.
Справка
В 2026 году работой обеспечены 13 136 человек (7666 студентов и 5470 школьников), что на 24,8% превышает показатель 2025 года и в 3,2 раза — уровень 2024 года (4 100 человек). Из них 93,5% (12 278 человек) трудились на территории Республики Башкортостан, а 858 студентов представляли регион на статусных всероссийских и межрегиональных трудовых объектах за его пределами.
В 2026 году в республике реализованы 70 трудовых проектов, позволивших создать 9771 рабочее место. Дополнительно за счет временного и круглогодичного трудоустройства студентов и школьников в республике обеспечена занятость еще 2507 человек.
По итогам работы на трудовых объектах за пределами республики 858 студентов из Башкортостана завоевали 15 индивидуальных и командных наград — это абсолютный рекорд за всю историю движения в регионе.
По итогам 2026 года студенты и школьники Башкортостана суммарно заработают порядка 545 млн рублей (в 2025 году – 450 млн рублей, в 2024 году – 260 млн рублей).
В этом году в республике создан 71 новый отряд. В настоящее время в регионе ведут работу 211 студенческих и школьных отрядов.
В 2026 году студотрядами региона привлечена федеральная субсидия в размере 43 млн рублей.
Для поощрения и поддержки бойцов продолжается развитие программы лояльности #ТрудКрут: к ней подключены 186 предприятий и организаций, обладателями карты уже являются 3,5 тыс. активистов, а до конца 2026 года планируется выдать еще 2,5 тысячи.
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