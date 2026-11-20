Сегодня в уфимском Дворце борьбы прошел слет студенческих отрядов Башкортостана. Его участниками стали порядка 3000 бойцов студенческих отрядов региона. Ребят с окончанием третьего трудового семестра 2026 года поздравил Глава республики Радий Хабиров.

«Я тоже работал в стройотряде, поэтому для меня это очень важные воспоминания — самые счастливые годы и месяцы моей студенческой жизни. Именно по этой причине наша управленческая команда сейчас активно поддерживает движение студенческих стройотрядов. Мы хотим, чтобы вы сохранили этот опыт на всю жизнь. Есть несколько причин, зачем мы это делаем.

Первое. Вы получаете уникальные жизненные навыки, такой опыт общения с людьми пригодится вам на всю жизнь – это очень важно.

Второе. Вы приобретаете профессиональные умения, которые пригодятся позже. Даже если вы не свяжете свою жизнь со строительством, у вас всегда будет "в кармане" удостоверение штукатура или каменщика. Я сам говорю: есть удостоверение — значит, ты можешь заработать деньги.

И конечно, ваш труд – огромный вклад в развитие нашей республики и всей страны. Вы действительно помогаете государству решать важнейшие задачи», – сказал Радий Хабиров.

По мнению Главы региона, важный момент – это заработная плата. Для молодого человека крайне важно уметь зарабатывать деньги.

«Поэтому я отдельно отмечу командиров отрядов, которые приведут ко мне команду с самой большой зарплатой. Их будут награждать государственными наградами Республики Башкортостан. Сам дважды был командиром отряда и знаю: от его компетентности, настойчивости и изобретательности зависит, сколько денег получит отрядник себе в карман и как скоро он сможет отдохнуть или помочь родителям.

Ещё одна важная составляющая стройотряда — это романтика. В вашей молодой жизни, среди бесконечной суеты большого мира, окунуться в спокойную романтику стройотряда — уже здорово. Вполне возможно, что там вы найдёте и вторую половинку», — отметил Радий Хабиров.