18 ноября в Москве на полях XX Международного форума «Транспорт России» Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с генеральным директором авиакомпании «Аэрофлот» Сергеем Александровским.
На повестке – увеличение полётной программы из столицы республики. Руководитель региона поблагодарил авиакомпанию за сотрудничество и предложил рассмотреть возможность увеличения рейсов из Международного аэропорта «Уфа» имени Мустая Карима.
– «Аэрофлот» – компания, отличающаяся высоким качеством и престижем. Мы ценим, как она работает в республике, – сказал Радий Хабиров.
Сергей Александровский выразил готовность рассмотреть вопрос увеличения частоты полётов и расширение маршрутной сети из Уфы. В 2026 году авиакомпания в летний сезон еженедельно выполняла до 63 рейсов в Москву. Это выше, чем в большинстве регионов страны.
Генеральный директор аэропорта «Уфа» Александр Андреев отметил, что основной пассажиропоток из республики идёт в Москву, поэтому ключевой вопрос – рост частоты рейсов на этом направлении в 2027 году. Кроме того, прорабатывается возможность открытия новых рейсов в Мурманск, Волгоград и Красноярск.
На встрече также обсудили перспективы развития перевозок в Китай и Юго-Восточную Азию через красноярский хаб. Трансферные перевозки там осуществляют по сквозным тарифам без получения багажа, что создаёт дополнительный уровень комфорта для пассажиров из Башкортостана.
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