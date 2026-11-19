Во время встречи Главы Башкирии со студентами столичных вузов, которые приехали на учёбу из республики, один из ребят поблагодарил руководителя региона за проведение в Башкортостане международного геологического чемпионата «Геовызов». Эта системная работа проводится в соответствии с целями национального проекта «Экологическое благополучие».
Студент МГУ сам принимал в нём участие и отметил, что геопарки республики хорошо знают в стране, а их туристический и научный потенциалы очень высоки. Молодой человек поинтересовался перспективами их развития и предложил свою помощь в этом деле.
Радий Хабиров поддержал инициативу, а также отметил важность получения природными территориями международного статуса и создания комфортной инфраструктуры для посетителей.
– Приезжайте в наши геопарки на практику, включайтесь в команду. Там есть над чем работать, – сказал Глава республики. – Мы очень плотно все эти годы взаимодействовали с ЮНЕСКО и продолжаем это делать. Теперь мы хотим признать объектами Всемирного наследия человечества три наших шихана. Заявка имеет все шансы быть принятой уже в следующем году после прохождения международных экспертиз. А такой статус позволит в том числе привлечь в республику туристов.
Ранее в Москве Радий Хабиров рассказал студентам о перспективах Центра кадровых стажировок.
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