Во время встречи молодые люди выразили признательность руководству республики за открытие Центра кадровых стажировок, который помогает проходить производственные практики. Ребята поинтересовались возможностями совершенствования его деятельности и перспективами развития программ сопровождения студентов.

Глава Башкортостана отметил, что работа этой площадки будет строиться исходя из запросов молодёжи.

«Идея создания Центра родилась потому, что мы почувствовали, что вам нужна такая поддержка. С учётом востребованности стажировок мы рассмотрим возможности дальнейшего развития. Возможно, в какой-то момент Центр перерастёт в достаточно большую структуру, которая будет системно заниматься организацией практической подготовки и содействием в трудоустройстве. Многое будет зависеть от вашей обратной связи, — сказал Радий Хабиров. — Пользуясь случаем, приглашаю вас на очередной республиканский фестиваль #Дома, который состоится в начале 2027 года. На это мероприятие мы стараемся в том числе привлекать работодателей из различных отраслей».