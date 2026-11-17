Глава Башкортостана Радий Хабиров поделился историей успеха майора полиции Валерия Минликаева из Калтасинского района, ставшего победителем Всероссийского конкурса «Народный участковый — 2026». Сегодня награду майору вручил лично министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

Руководитель региона поздравил майора полиции с победой и рассказал о его успехах и на другом всероссийском первенстве. В финале конкурса «Лучший по профессии», который прошел в Барнауле, Валерий Минликаев занял третье место.

Свой путь в органах внутренних дел Валерий Геннадьевич начал на малой родине. Вернувшись в Калтасинский район после армии, он поступил на службу, а профильное образование получил в Уфимском юридическом институте МВД России в 2014 году. Помимо выполнения служебных обязанностей, Валерий Геннадьевич активно участвует в спортивной и общественной жизни. Как отметил Радий Хабиров, успехи майора во многом стали возможны благодаря надежному семейному тылу — поддержке супруги и сыновей.

«Поздравляю с победой и крепко жму руку!» — написал Глава республики.

Ранее Радий Хабиров поздравил участковых с праздником и отметил их значимость.