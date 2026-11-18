18 ноября в Москве на полях XX Международного форума «Транспорт России» Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с врио руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Натальей Андриановой. На повестке – вопрос развития аэродромной инфраструктуры международного аэропорта «Уфа» имени Мустая Карима.

Радий Хабиров поблагодарил Росавиацию за плодотворное сотрудничество и подчеркнул, что необходима дальнейшая реконструкция аэродромного комплекса, которую планируют реализовать на условиях концессии.

– В 2028 году в рамках проведения в Уфе саммита ШОС мы ожидаем приезд глав более 30 государств. Есть вопросы по развитию перронной сети – к началу мероприятия нужно увеличить стоянку для широкофюзеляжных самолётов, – сказал руководитель региона. – Предлагаемые условия и параметры проекта направлены в Росавиацию.

Отметим, что стоимость реконструкции – 5,1 млрд рублей, из которых 1 млрд рублей – средства федерального бюджета. Проектно-сметная документация готова, получено положительное заключение Главгосэкспертизы России. Условия проекта необходимо согласовать с Росавиацией, Минтрансом России и другими федеральными структурами.

Глава Башкортостана также обратился с просьбой оказать содействие в ускоренном рассмотрении документов и заключении концессионного соглашения в первом полугодии 2027 года.

Наталья Андрианова отметила, что реконструкция аэродромного комплекса «Уфа» была запланирована в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система» на 2028-2030 годы.

– Планы, действительно, были на эти сроки. Но мы понимаем всю важность предстоящего мероприятия. Это важная государственная задача. Сейчас с учётом новых условий, конечно, сдвинем сроки «влево» и постараемся заключить соглашение к 1 июня 2027 года. Республике нужно подготовить соответствующее обращение, это помогло бы нам ускориться, – прокомментировала в интервью специальному корреспонденту «Башинформа» Наталья Андрианова.

Врио руководителя Росавиации также подчеркнула, что в 2025 году уфимский аэропорт обслужил почти 5 млн пассажиров.

– Достойный пассажиропоток. Крупный аэропорт, с развитой маршрутной сетью. У нас вчера состоялся отбор для субсидирования перевозок – у Башкортостана всё на уровне прошлого года и даже с небольшим увеличением. Думаю, что взаимодействие региональных властей и федерального центра даёт хороший результат, – резюмировала Наталья Андрианова.