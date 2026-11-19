19 ноября в Москве в рамках XX Международного форума «Транспорт России» Глава республики Радий Хабиров принял участие в церемонии награждения по итогам реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» в части дорожной деятельности. Башкортостан отметили за прогресс в реализации мероприятий нацпроекта. Диплом вручил заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин.

– Развитие дорог является важным направлением национального проекта «Инфраструктура для жизни». Они имеют огромное значение для развития страны, – сказал Марат Хуснуллин. – Согласно нацпроекту, необходимо до 2030 года улучшить качество жизни в 2160 опорных населённых пунктах на 30 процентов. Для граждан важно, чтобы именно в населённых пунктах была хорошая улично-дорожная сеть, и это ключевой приоритет. На сегодняшний день 85 процентов дорог в крупнейших городских агломерациях приведено в нормативное состояние, системно ведём работы на региональных и федеральных трассах, продолжаем развивать международные транспортные коридоры. Эти результаты были бы невозможны без усилий региональных команд – главы регионов активно занимаются развитием дорожной сети.

Вице-премьер поздравил управленческую команду Башкортостана с наградой и поблагодарил за системный подход к модернизации транспортной инфраструктуры.

– Хочу поблагодарить Главу республики, руководство дорожных учреждений за добросовестную работу и бесценный вклад в развитие отрасли. Необходимо удерживать темп, несмотря на любые трудности, чтобы дороги в нашей стране продолжали строиться и становиться безопаснее и комфортнее.

Отметим, что Башкортостан в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» принимает участие в трёх федеральных программах, направленных на развитие дорожной и транспортной отрасли.

Так, благодаря направлению «Региональная и местная дорожная сеть» в республике ведут работы на 88 объектах, из них 62 – за счёт средств федерального бюджета. Речь идёт о реконструкции, ремонте автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения общей протяжённостью 222,1 км. Федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» позволил в 2026 году внедрить интеллектуальные транспортные системы. А в рамках реализации проекта «Развитие общественного транспорта» республика получила федеральные средства на приобретение автобусов.