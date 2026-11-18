Сегодня в Московском политехническом университете состоялась встреча Главы Башкортостана Радия Хабирова со студентами из региона, обучающимися в столичных вузах. По словам руководителя республики, сегодня за пределами Башкирии учится около 12–15 тысяч молодых людей – это значительная часть студенческой молодёжи региона.

Радий Хабиров подчеркнул, что республика стремится поддерживать связь с ребятами и помогать им даже вдали от дома:

«Мы приняли решение выстроить некую программу "трёх касаний", чтобы сохранять тоненькие ниточки контакта и взаимодействия».

Регион реализует три формата поддержки своих студентов.

Первый – личные встречи. Глава республики ежегодно встречается со студентами в Москве, рассказывает о жизни и перспективах в республике, знакомит их с интересными людьми и работодателями.

В рамках проекта помощи «Из Башкортостана с любовью» студенты могут получать посылки с продуктами и вещами через специальное представительство. В ближайшее время планируется организовать аналогичный проект и для учащихся в Санкт-Петербурге.

Также действует Центр практики при полномочном представительстве РБ в Москве. Уже более 70 человек прошли практику на предприятиях, организациях и университетах по всей России. Отдел специально занимается поиском мест стажировок по заявкам студентов.

После каникул студенты возвращаются домой на фестиваль «Дома», где получают возможность пообщаться друг с другом, познакомиться с потенциальными работодателями и просто отдохнуть.

Радий Хабиров отметил, что главная задача сейчас – хорошо учиться и приобретать дополнительные навыки, ведь именно образование станет фундаментом будущего успеха каждого выпускника.

«Эта работа направлена на то, чтобы ребята чувствовали заботу и поддержку родной республики вне зависимости от места учёбы», – сказал Глава региона.