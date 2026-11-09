«Минимум 100 тысяч»: Радий Хабиров поставил задачу по зарплате студотрядов

В Башкирии в этом году нашли работу более 13 тысяч школьников и студентов. Как сообщил на оперативном совещании правительства республики амбассадор студотрядов РБ Олег Балашов, региональное студотрядное движение достигло своей цели — уровень трудоустройства улучшился на 24,8% по сравнению с прошлым годом.
Он отметил, что 93,5% трудоустроенных студентов и школьников нашли работу в республике. В регионе создали 70 трудовых проектов, которые позволили обеспечить 9771 рабочим местом. Для обучения студентов и школьников студотряды привлекли федеральную субсидию в размере 43 млн рублей. Ребята работали в 211 отрядах, по сравнению с прошлым годом их количество увеличилось на 50 процентов.
По словам Балашова, по итогам трудового семестра студенты заработали около 500 млн рублей, в среднем 65,2 тыс. руб. на каждого. Ожидаемый результат к концу года — 545 млн рублей.
Глава республики Радий Хабиров выслушал доклад и обратил внимание на зарплату студотрядов. По его мнению, после работы в отрядах у студентов в кармане должно оставаться как минимум 100 тысяч рублей.
«Мы подготовительную работу сделали, возрождаем эту историю, больше людей вовлекаем. Но надо переходить к самой важной задаче, чтобы у студентов 100 тысяч были в кармане по итогу. Когда мы учились, некоторые компании связывались с командирами отрядов, и мы на 2-3 года практически были обеспечены работой», — сказал руководитель республики.
Радий Хабиров поручил минмолодежи региона провести встречу со студотрядами республики. Как сообщил министр молодежной политики Вито Сабиров, слёт студенческих отрядов Башкирии состоится 20 ноября во Дворце борьбы.
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