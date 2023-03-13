В Башкирии работает уникальный завод, назначили нового министра, «открывается» Иран. Главное

Что Радий Хабиров подарит своей малой родине и с кем он встречался в Иране; почему волонтерам будет легче поступить в вузы; кто делает нашу жизнь лучше; как быть с промышленными выбросами в Башкирии; что выпускают на уникальном заводе в Туймазах. Все важные новости минувшей недели – в одном материале «Башинформа».
В Башкирии создали карту «Терра Лето», на которой собрана информация обо всех туристических маршрутах республики, доступных в теплое время года.
«Я сам уже выбрал, куда точно съезжу этим летом. В Башкортостане есть много культурных, исторических объектов, которые я ещё не посмотрел», - презентовал Радий Хабиров карту в соцсетях и рекомендовал всем уже начать выбирать туристические маршруты на лето. Пока карту раздают в туристско-информационных центрах, гостиницах и на турбазах. В электронном виде ее можно найти на сайте «Терра Башкирия». Если навести смартфон на QR-коды на карте, можно узнать дополнительную информацию об объектах.
10 марта в уфимском конгресс-холле «Торатау» прошел первый форум добровольцев Башкортостана. Обсудить вопросы и перспективы добровольческого движения собрались более 1,5 тысячи человек. Это волонтеры, представители добровольческих объединений, НКО. В фойе конгресс-холла была представлена выставочная экспозиция добровольческих практик.
«В этом зале собрались настоящие герои нашего времени, которые достойно несут звание волонтёров», — приветствовал Хабиров участников форума и поблагодарил их за помощь во время пандемии, тушения лесных пожаров, а сейчас - участникам СВО и их семьям. В республике действует волонтерский штаб имени Шаймуратова, региональный штаб акции взаимопомощи „МыВместе“, добровольцы «серебряного» возраста. На платформе Добро.ру зарегистрированы более 76 тысяч волонтеров республики, узнал «Башинформ». А по количеству волонтеров младше 18 лет Башкирия заняла 1 место в ПФО.
Со следующего года вузы республики будут начислять дополнительные баллы при поступлении школьникам-волонтерам, сообщил на форуме Радий Хабиров. Говоря о Годе полезных дел и проекте «Атайсал», он признался, что мечтает подарить своей малой родине - Ишимбаю – красивый сквер. «Я хочу сам спроектировать этот сквер и сам его сделать», - сказал Глава. Также он впервые вручил почетный знак Главы РБ «Доброволец (волонтёр) Башкортостана».
«Считаю, что 2020, 2021, 2022, 2023 годы — это время героев Башкортостана, это ваше время», – отметил Радий Хабиров.
9 марта в Туймазах компания «Корона» – якорный резидент первого в стране мебельного кластера, запустила новый цех по изготовлению кроватей и матрасов. Ранее проект одобрили на «Инвестчасе», сообщил Башинформ.
«Те планы, о которых мы договаривались совсем недавно, начинают реализовываться», - отметил Радий Хабиров на церемонии запуска нового производства. В нем приняли участие также замминистра промышленности России Альберт Каримов, директор Ассоциации кластеров и технопарков РФ Андрей Шпиленко. Предприятие производит до 20 тысяч матрасов в месяц и входит в четверку крупнейших производителей матрасов в стране. Мебельный кластер Башкирии первым в стране вошел в реестр Минпромторга. Здесь будет реализовано 14 проектов на 800 млн рублей.
Тем временем на базе Туймазинского завода автобетоновозов совместно с «КАМАЗом» создается промышленный технопарк «Мастер». 9 марта его посетили Радий Хабиров и гендиректор «КАМАЗа» Сергей Когогин. На площадке будут работать машиностроительные производства, а также предприятия малого и среднего бизнеса. Якорный резидент парка «Туймазинский завод автобетоновозов» запустил здесь производство прицепной техники. Предприятие – единственный производитель автобетононасосной техники в России, она поставляется также в 20 стран мира.
Вместе с мебельным кластером, республика получит мощнейший промышленный центр федерального масштаба в западном регионе, отметил Глава. По количеству кластеров - их пять - Башкортостан делит первое место с Татарстаном и Челябинской областью.
По поручению Главы региона в Башкирии разработана концепция стратегического развития промышленности, сообщил на коллегии глава минпрома республики Александр Шельдяев. Одна из базовых задач – укрепление технологического суверенитета. По словам замминистра промышленности РФ, Башкортостан даже в условиях санкционного давления успешно справляется с новыми вызовами и способен обеспечить дальнейший рост экономики.
«Считаю, что в 2022 году наша промышленность отработала на "отлично"», – подчеркнул на коллегии Радий Хабиров.
8 марта в Башкирии и в стране отметили Международный женский день. Накануне праздника Глава Башкирии вручил госнаграды «настоящим героиням труда разных профессий» - учителям, медработникам, ученым, работникам соцсферы, культуры и АПК, всего награждены 60 представительниц прекрасного пола. «Своим каждодневным трудом вы делаете нашу жизнь лучше», - отметил на вручении Радий Хабиров. Особую благодарность он выразил женщинам-врачам, которые выхаживают раненых на СВО.
Также 17 многодетных мам по указу Главы РБ награждены медалями «Материнская слава».
8 марта Президент России вручил награду «Мать-героиня» жительнице Башкирии Альбине Хайдаршиной, матери 13 детей. Как сообщал Башинформ, она стала первой в республике и десятой в стране обладательницей этого высокого звания.
«Нам очень важно, чтобы вы были счастливы… И мы все для этого делаем! — отметил Радий Хабиров 8 марта, поздравляя женщин Башкирии.
6 марта, указом президента России, МВД по Башкирии возглавил генерал-майор полиции Александр Прядко, уроженец Челябинской области. 10 марта, представляя личному составу нового министра, глава МВД России Владимир Колокольцев поручил Прядко более системно выстраивать работу с несовершеннолетними, сообщил Башинформ.
В этот же день, 10 марта, в Уфе в Башкирском театре оперы и балета состоялся третий ежегодный «Бал маленьких принцесс» для девочек с ограниченными возможностями. Для юных принцесс организовали мастер-классы, выставки, встречи с известными людьми, фотозоны. Участниц бала и их родителей с 8 марта поздравил Радий Хабиров. «Вы для нас самые дорогие, милые и красивые, все у вас в жизни будет хорошо», - сказал Глава республики.
Участницы бала посмотрели музыкальный спектакль «Летучий голландец» и получили подарки. «Сегодня это особенное место, где все привычное становится необыкновенным, где вы сегодня можете загадать свои самые смелые желания и они обязательно сбудутся», - сказала супруга Главы республики Каринэ Хабирова, под патронажем которой проходит «Бал маленьких принцесс».
В рамках мероприятия Радий Хабиров обсудил с благотворителями и организаторами мероприятия вопросы оказания благотворительной помощи, акцентировав внимание на важности постоянной заботы о детях с ОВЗ.
В правительстве России подвели итоги рейтинга цифровой трансформации регионов. По данному показателю республика вышла на шестое место в стране и на второе в ПФО. «Всего лишь за один год мы поднялись на 33 пункта», - отметил Радий Хабиров на совещании 7 марта. По этому направлению Башкирия продемонстрировала самые высокие темпы роста в стране, выяснил Башинформ. При составлении рейтинга учитывалась цифровая «зрелость» региона по общественному транспорту, образованию, здравоохранению, госуправлению, строительству.
Суды Башкирии в прошлом году рассмотрели 1,3 миллиона дел, что на 9% больше, чем в 2021-м. При этом на четверть увеличилось количество гражданских дел. Несмотря на растущую нагрузку, судьи успешно решают стоящие перед ними задачи, надёжно защищая права и законные интересы жителей республики, отметил Глава Башкирии на совещании с председателями районных, межрайонных, городских судов по итогам работы за 2022 год. По суммарной служебной нагрузке районные суды республики третий год подряд находятся на пятом месте среди регионов и на втором месте среди судов ПФО – в месяц на судью приходится больше 92 дел. По словам Радия Хабирова, республика достойно прошла непростой период пандемии, когда все работали в условиях ограничений и запретов. Сейчас главная задача - забота и помощь участникам СВО и их семьям. Он выразил надежду, что сотрудники судебной системы проявят высокий профессионализм и оперативность при обращении участников СВО и их семей.
«Вы решаете судьбы людей – это тяжелый и очень ответственный труд», - отметил на совещании Глава и поблагодарил судей «за верность духу закона, профессионализм, честность и принципиальность».
На города Стерлитамак и Салават приходится 20% всех промышленных выбросов Башкирии. А основными загрязнителями воздуха юга республики являются «Башкирская содовая компания» и «Газпром нефтехим Салават», сообщили 9 марта на спецбрифинге ЦУРа.
«В наш адрес постоянно поступает большое количество жалоб населения на загазованность воздуха и неприятный запах. На постах наблюдения периодически фиксируются превышения ПДК загрязняющих веществ», — рассказал министр экологии РБ Нияз Фазылов. В феврале эти проблемы обсуждались на совещании с вице-премьером правительства РФ Викторией Абрамченко. Снизить объем выбросов власти рассчитывают с помощью мероприятий федеральной программы «Чистый воздух», направленной на снижение уровня загрязнения воздуха в промышленных городах. В сам проект башкирские города не вошли, так как в Стерлитамаке и Салавате не такой высокий уровень загрязнения. Однако в этих городах выбрасываются вещества с резким запахом, что влияет на качество жизни людей. В итоге вице-премьер распорядилась включить в федпроект отдельные мероприятия по снижению объемов выбросов загрязняющих веществ в Стерлитамаке и Салавате, в частности, по модернизации крупнейших загрязнителей этих городов.
Сейчас уровень выбросов в Стерлитамаке и Салавате отслеживают 5 постов Гидрометцентра. Для того чтобы получать объективную информацию, определять виновника загрязнения и принимать взвешенные решения, там нужно еще три станции контроля воздуха, заявили на брифинге. В связи с многочисленными обращениями жителей этих городов Росприроднадзор проведет инвентаризацию источников выбросов на предприятиях. После этого будет понятно, какие выбросы надо снизить.
В воскресенье, 12 марта, делегация Башкирии во главе с Радием Хабировым прибыла в Исламскую Республику Иран. В состав делегации вошли министры и представители компаний из разных сфер экономики. В Тегеране Глава Башкирии встретился с министром промышленности, шахт и торговли Ирана Сейедом Резой Фатеми-Амином, а также с замминистра нефти Ирана Мохсеном Ходжасте-Мехром. Обсуждались вопросы промышленной кооперации, обмена компетенциями и внедрения новых форм сотрудничества между Башкортостаном и Ираном.
«Мы ещё только «открываем» Иран», - отметил на встрече Хабиров и предложил для взаимодействия создать совместную рабочую группу. По словам Хабирова, было бы интересно наладить сотрудничество в сфере БПЛА, машиностроения, нефтедобычи и нефтепереработки, фармацевтики, строительного бизнеса. «Ирану очень интересны наши технологии в области нефтепромыслового оборудования, установки агрегатов систем очистки нефти», - рассказал после встречи Глава.
Также делегация Башкортостана посетила в столице Ирана историко-культурный центр Ниаваран и музей автореликвий.
«Эта страна – рай для туристов. Мы будем активно развивать это направление», – отметил Хабиров. В том числе для этого нужен прямой авиарейс Уфа – Тегеран. Разрешение Росавиации на организацию такого авиасообщения аэропорт «Уфа» уже получил. Правительству Башкортостана по итогам визита в Иран поручено сформировать «дорожную карту» по укреплению взаимодействия во всех сферах.
9 марта в Туймазах Радий Хабиров встретился с матерью, супругой и детьми погибшего участника СВО – сержанта башбатальона имени Доставалова Рустама Шайхутдинова.
«Я читал и знаю, каким был ваш сын и муж, разговаривал с его командирами, он был очень достойный человек», - отметил на встрече Глава. Он поблагодарил маму героя за воспитание патриота и защитника Отечества. Супруге погибшего воина передал орден Шаймуратова, которым Рустам награжден за мужество и героизм. Старший стрелок Рустам Шайхутдинов погиб на СВО 18 января этого года.
10 марта в Уфу с передовой прибыла очередная группа бойцов в отпуск. На Советской площади «шаймуратовцев» встретили их родные и близкие. Корреспонденту Башинформа боец с позывным «Тор» рассказал, что в формирующийся сейчас башбатальон имени Даяна Мурзина записались несколько его сослуживцев, которые вернулись домой из-за достижения предельного возраста пребывания в зоне СВО. Напомним, в Башкирии формируются три новых добровольческих батальона для участия в СВО - имени Даяна Мурзина, «Северные амуры» и «Ватан». Три башбатальона - на передовой.
На минувшей неделе семья пчеловодов из Альшеевского района отправила участникам СВО из республики более одной тонны мёда. А женщины изготовили и отправили бойцам лапшу и домашнее тушёное мясо, узнал Башинформ.
В Башкирии преобразовано Управление ветеринарии. По указу Главы РБ теперь ведомство будет носить статус одноименного госкомитета, выяснил Башинформ. Помимо названия ведомства, меняется и должность руководителя. Вместо начальника управления будет председатель госкомитета.