В Башкирии работает уникальный завод, назначили нового министра, «открывается» Иран. Главное

В этот же день, 10 марта, в Уфе в Башкирском театре оперы и балета состоялся третий ежегодный «Бал маленьких принцесс» для девочек с ограниченными возможностями. Для юных принцесс организовали мастер-классы, выставки, встречи с известными людьми, фотозоны. Участниц бала и их родителей с 8 марта поздравил Радий Хабиров. «Вы для нас самые дорогие, милые и красивые, все у вас в жизни будет хорошо», - сказал Глава республики.

Участницы бала посмотрели музыкальный спектакль «Летучий голландец» и получили подарки. «Сегодня это особенное место, где все привычное становится необыкновенным, где вы сегодня можете загадать свои самые смелые желания и они обязательно сбудутся», - сказала супруга Главы республики Каринэ Хабирова, под патронажем которой проходит «Бал маленьких принцесс».

В рамках мероприятия Радий Хабиров обсудил с благотворителями и организаторами мероприятия вопросы оказания благотворительной помощи, акцентировав внимание на важности постоянной заботы о детях с ОВЗ.

В лидерах по цифровой трансформации

В правительстве России подвели итоги рейтинга цифровой трансформации регионов. По данному показателю республика вышла на шестое место в стране и на второе в ПФО. «Всего лишь за один год мы поднялись на 33 пункта», - отметил Радий Хабиров на совещании 7 марта. По этому направлению Башкирия продемонстрировала самые высокие темпы роста в стране, выяснил Башинформ. При составлении рейтинга учитывалась цифровая «зрелость» региона по общественному транспорту, образованию, здравоохранению, госуправлению, строительству.

Спасибо за честность и принципиальность

Суды Башкирии в прошлом году рассмотрели 1,3 миллиона дел, что на 9% больше, чем в 2021-м. При этом на четверть увеличилось количество гражданских дел. Несмотря на растущую нагрузку, судьи успешно решают стоящие перед ними задачи, надёжно защищая права и законные интересы жителей республики, отметил Глава Башкирии на совещании с председателями районных, межрайонных, городских судов по итогам работы за 2022 год. По суммарной служебной нагрузке районные суды республики третий год подряд находятся на пятом месте среди регионов и на втором месте среди судов ПФО – в месяц на судью приходится больше 92 дел. По словам Радия Хабирова, республика достойно прошла непростой период пандемии, когда все работали в условиях ограничений и запретов. Сейчас главная задача - забота и помощь участникам СВО и их семьям. Он выразил надежду, что сотрудники судебной системы проявят высокий профессионализм и оперативность при обращении участников СВО и их семей.

«Вы решаете судьбы людей – это тяжелый и очень ответственный труд», - отметил на совещании Глава и поблагодарил судей «за верность духу закона, профессионализм, честность и принципиальность».

Чем пахнет и что с этим делать?