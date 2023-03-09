По итогам 2022 года Башкортостан делит первое место с Татарстаном и Челябинской областью по количеству кластеров.

В прошлом году в республике созданы первый в стране мебельный кластер, промышленный кластер, авиационный, машиностроительный и агропромышленный. Общее количество предприятий кластеров уже превысило 60 участников. В процессе создания ещё 2 кластера. Это кластер станкостроения и легкой промышленности, - отметил на расширенной коллегии Минпрома, прошедшей в Туймазах глава ведомства Александр Шельдяев.

Участие в промышленном кластере позволяет промышленным предприятиям претендовать на меры государственной поддержки федерального уровня. Наряду с ними, республика одной из первых запустила меры поддержки промышленных кластеров, предоставляя льготные займы для новых проектов по линии Фонда развития промышленности.

«Активно поддерживаем развитие производственной инфраструктуры. На конец 2022 года в Башкортостане зарегистрировано 12 индустриальных парков и 18 технопарков. В них создано 30,1 тыс. рабочих мест, осуществляют деятельность 168 резидентов, общий объем инвестиций, которых составляет более 45 млрд. рублей.

На территории индустриального парка «Уфимский» на земельном участке площадью 6,4 га осуществляется строительство производственного комплекса для размещения завода по производству машин и оборудования для послеуборочной обработки семян.

Совместно с «КАМАЗом» ведём работу по формированию машиностроительного промтехнопарка «Туймазинский мастер» с общим объемом инвестиций более 1,3 млрд. рублей, в котором планируется производство широкого ассортимента прицепной техники. В целях реализации проекта из бюджета республики в 2022 году предоставлена субсидия в размере 325 млн. руб., в 2023 году планируется выделить еще 325 млн. рублей», - сказал министр.

Кроме того, в республике идет работа над усилением компетенций в сфере авиастроения – а именно в части развития беспилотных авиационных систем. В городе Уфа уже начата реализация проекта по созданию «радиоэлектронного технопарка «РВ-1»». В 2022 году (в декабре) проект технопарка успешно прошел отбор в Минпромторге России на получение федеральной финансовой поддержки (252 млн. руб. в 2023 году +252 млн. руб в 2024). Общая сумма вложений в технопарк составляет более 1 млрд. руб.

Базисом развития промышленных производств является энергетическая инфраструктура.

В 2022 году на 12% вырос суммарный объем инвестиций в электросетевой комплекс республики и составил более 7 млрд рублей.

В 2022 году начато строительство новой подстанции «Инорс», в текущем году организована работа по повышению надежности уфимского энергоузла, реконструкция подстанции «Нагаево», строительство новых подстанций «Алаторка» и «Осоргино».

Продолжается работа на объектах генерации. В декабре запущен модернизированный энергоблок Кармановской ГРЭС, в модернизацию которого было вложено 2,4 млрд. рублей. В целом, до 2027 года в объекты генерации будет вложено 33 млрд. рублей.