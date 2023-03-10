В Уфе прошел Бал маленьких принцесс

10 марта в Башкирском государственном театре оперы и балета под патронатом супруги Главы Башкортостана, председателя попечительского совета Благотворительного фонда «Территория счастья» Каринэ Хабировой прошел Бал маленьких принцесс для девочек с ограниченными возможностями. Для юных принцесс в возрасте от 6 до 12 лет были организованы мастер-классы, творческая выставка, встречи с известными людьми, в фойе театра работали фотозоны, фотобудки, студия визажа. При входе участниц бала встречали ростовые куклы.

«Дорогие наши маленькие принцессы! Хочу поздравить всех вас с прекрасным весенним праздником – женским днем, который мы все отметили 8 марта. И мы сегодня собрали здесь вас на весенний бал принцесс. Вы для нас самые дорогие, милые и красивые, все у вас в жизни будет хорошо. Хочу сказать слова искренней благодарности вашим замечательным мамам – решительным и любящим, добрым и мудрым. Важно, чтобы такие праздники проходили как можно чаще, а вы на них были самыми желанными участницами», - сказал Радий Хабиров.