В Уфе прошел Бал маленьких принцесс

10 марта в Башкирском государственном театре оперы и балета под патронатом супруги Главы Башкортостана, председателя попечительского совета Благотворительного фонда «Территория счастья» Каринэ Хабировой прошел Бал маленьких принцесс для девочек с ограниченными возможностями. Для юных принцесс в возрасте от 6 до 12 лет были организованы мастер-классы, творческая выставка, встречи с известными людьми, в фойе театра работали фотозоны, фотобудки, студия визажа. При входе участниц бала встречали ростовые куклы.
«Дорогие наши маленькие принцессы! Хочу поздравить всех вас с прекрасным весенним праздником – женским днем, который мы все отметили 8 марта. И мы сегодня собрали здесь вас на весенний бал принцесс. Вы для нас самые дорогие, милые и красивые, все у вас в жизни будет хорошо. Хочу сказать слова искренней благодарности вашим замечательным мамам – решительным и любящим, добрым и мудрым. Важно, чтобы такие праздники проходили как можно чаще, а вы на них были самыми желанными участницами», - сказал Радий Хабиров.
Со словами приветствия к маленьким участницам праздника обратилась супруга Главы Башкортостана, председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья» Каринэ Хабирова.
«Наши принцессы и мамы! Я очень рада с вами встретиться. Сегодня это особенное место, где все привычное становится необыкновенным, где вы сегодня можете загадать свои самые смелые желания и они обязательно сбудутся, улыбайтесь каждый день и будьте счастливы», - сказала Каринэ Хабирова.
Участницы бала, среди которых были и дети из семей мобилизованных, посмотрели музыкальный спектакль «Летучий голландец» и каждая из них получила подарок. А многие смогли сделать селфи с Главой республики.
Радий Хабиров в рамках мероприятия также встретился с благотворителями и организаторами Бала маленьких принцесс. Во время общения они обсудили вопросы оказания благотворительной помощи, акцентировали внимание на важности постоянной заботы о детях с ограниченными возможностями здоровья.