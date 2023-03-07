В Уфе женщин республики поздравили с их праздником и вручили заслуженные награды

Сегодня в уфимском конгресс-холле «Торатау», накануне международного женского дня 8 Марта, собрались самые яркие представительницы прекрасного пола Башкортостана. С наступающим праздником их поздравил Глава Башкортостана Радий Хабиров.

«Ҡәҙерле ҡатын-ҡыҙҙарыбыҙ! Барығыҙҙы ла иң матур яҙғы байрам менән ихлас ҡотлайым!

Дорогие наши красавицы! Сердечно, от души поздравляю вас с Международным женским днём! Это прекрасный, любимый всеми нами весенний праздник.

Вы умеете создавать особую, неповторимую атмосферу любви, красоты, нежности. Каждая из вас заслуживает самых добрых слов.

Вы оберегаете семейный очаг, посвящаете себя домашним делам, детям.

При этом достигаете успехов во многих профессиях. Вносите важный вклад в развитие республики. Сегодня я говорил об этом, когда вручал государственные награды настоящим героиням труда, представительницам самых разных профессий», - отметил руководитель республики.

Радий Хабиров отметил, что наши женщины свою душевную щедрость проявляют в добрых делах, благотворительности, сохраняют и передают детям, внукам духовные ценности и традиции, воспитывают их патриотами.

«Женщины всегда по-особенному чувствуют и высоко несут ответственность за судьбу Отечества. И когда сегодня мужчины встали на защиту Родины, наши женщины объединились, чтобы стать им надежной опорой, придать твёрдость духа, вдохновить на подвиги. Мы гордимся воинами-земляками. Все они – настоящие герои. Мы молимся за них и ждем живыми и невредимыми с победой», - подчеркнул Радий Хабиров.

Глава Башкортостана выразил особую благодарность нашим женщинам-врачам, которые круглосуточно выхаживают раненых, помогают им пройти реабилитацию, вернуться в строй. Он поблагодарил волонтёров, всех, кто проявляет заботу о военнослужащих, их близких, особенно семьях павших в боях героев.

«Дорогие наши женщины. Мы стараемся делать всё, чтобы вы растили детей счастливыми и здоровыми. Строим школы, детские сады, поликлиники, спортивные и культурные центры. Несмотря ни на что, мы продолжим реализацию всех наших планов.

От души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, женского, материнского счастья. Пусть рядом с вами будут любящие и любимые люди. Пусть они радуют вас вниманием и заботой. Пусть исполнятся все ваши заветные мечты. Мы вас всех очень любим! Бесконечно вами дорожим!

Бәхет, һаулыҡ, ғаилә именлеге теләйем! С праздником! Байрам менән!» - сказал Глава республики, поздравляя всех женщин с праздником.

Радий Хабиров вручил государственные награды Башкортостана.

Кавалером ордена Дружбы народов стала заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики РБ Светлана Малинская.

Ордена Салавата Юлаева сегодня были удостоены главный редактор детского журнала «Акбузат» Лариса Абдуллина, глава администрации Кигинского района Зухра Гордиенко, главный балетмейстер Башкирского государственного театра оперы и балета, художественный руководитель Башкирского хореографического колледжа имени Р. Нуреева и балетной труппы Башкирского театра оперы и балета Леонора Куватова.

«Это огромная ответственность получить столь высокую награду, спасибо вам за поддержку наших СМИ, и особенно детских. Особую гордость мы испытали, когда в прошлом году в Уфе открыли памятник нашему герою Минигали Шаймуратову. Наша республика – одна из лучших в России», - сказала в ответном слове Лариса Абдуллина.

Директор АНО Центр социальных технологий «Ломая барьеры» Алина Хабирова получила из рук Главы региона орден Григория Аксакова. Медалью «За трудовую доблесть» награждены заместитель министра здравоохранения Гульнара Зиннурова и председатель Союза композиторов республики, заслуженный деятель искусств РФ и Башкирской АССР, народная артистка РБ Лейла Исмагилова.

Среди награжденных сегодня Почетной грамотой Башкортостана и наша коллега – специальный корреспондент службы новостей телеканала БСТ Рамзия Каримова-Байбулатова.